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6 декабря 2019, 17:07



Своё письмо. Таймыр отпраздновал 40-летие долганской письменности.

Норильский поэт Валерий Кравец, первый переводчик Огдо Аксёновой, во время торжества позвонил в Дудинку из города Королёва Московской области и особо подчеркнул роль личностей, принимавших участие в создании письменности долган. Упомянул и поблагодарил сказителей, сохранивших для будущих поколений богатство и красоту звучания родного языка. В торжественном мероприятии, состоявшемся в Таймырском доме народного творчества в Дудинке, принял участие и доцент Норильского индустриального института кандидат философских наук Талибжан Смирнов. В честь юбилея долганской письменности он прочёл стихи собственного сочинения и поделился тёплыми воспоминаниями о первом знакомстве и дальнейшем сотрудничестве с Татьяной Ерёминой, одной из первых долган, получивших учёную степень кандидата исторических наук. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:112 Ещё в 1969 году «Заполярная правда» опубликовала первые стихи таймырского культработника, а впоследствии - журналиста, долганской поэтессы Огдо Аксёновой в переводе Валерия Кравца. А 30 ноября 1979 года долганский алфавит, составленный ею, был официально утверждён Таймырским окрисполкомом. В 1981 году на этом алфавите был издан первый букварь.Норильский поэт Валерий Кравец, первый переводчик Огдо Аксёновой, во время торжества позвонил в Дудинку из города Королёва Московской области и особо подчеркнул роль личностей, принимавших участие в создании письменности долган. Упомянул и поблагодарил сказителей, сохранивших для будущих поколений богатство и красоту звучания родного языка.В торжественном мероприятии, состоявшемся в Таймырском доме народного творчества в Дудинке, принял участие и доцент Норильского индустриального института кандидат философских наук Талибжан Смирнов. В честь юбилея долганской письменности он прочёл стихи собственного сочинения и поделился тёплыми воспоминаниями о первом знакомстве и дальнейшем сотрудничестве с Татьяной Ерёминой, одной из первых долган, получивших учёную степень кандидата исторических наук.Фото Дениса Кожевникова