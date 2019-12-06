Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41829

6 декабря 2019, 17:29



«Газета на шарах»: «Заполярная Правда» вместе с читателями-волонтёрами создает необычные подарочные наборы с ёлочными шарами.

Среди тех, кто первым потрудился над созданием шаров для проекта, - главный редактор «ЗП» Владимир Шиловский с дочкой Машей, спецкор газеты Ирина Даниленко, а также волонтёры Анна Кошелева, Марина Николаева из мастерской уличного театра, Алексей Невзоров, Елена Макридина, Оксана Стасенко, Ольга Терешонок, Алла Траубергс, Наталия Шишкина и другие отзывчивые норильчане. Вместе с сотрудниками «Заполярной Правды» творят и многодетные мамы Светлана Невзорова и Оксана Абраманова. Эти чудесные норильчанки, у которых по четверо детей, находят время после основной работы приходить в мастерскую, которую устроили в пресс-зале редакции. Они познакомились на проекте, и теперь с энтузиазмом мастерят в атмосфере позитивной энергии и оптимизма. Марина Акишина, культуролог, эксперт социокультурных проектов, художник, режиссёр, свободный арт-резидент: - Горожане спрашивают нас о том, можно ли присоединиться к проекту «Газета на шарах». Конечно, приходите! Творить вместе - это прекрасно! И как же здорово, когда газета не только рассказывает норильчанам о событиях, но и сама их создаёт! Творит вместе со своими читателями самый необычный выпуск «Газеты на шарах». 5 декабря завершилась основная работа по изготовлению ёлочных шаров. Скоро на них появятся мини-вырезки из публикаций о самых ярких городских событиях, к которым причастны и наши партнёры. К 19 декабря, в канун Дня рождения «Заполярной Правды», подарочные наборы будут готовы. Одновременно под руководством Марины Акишиной мы создаём и коллекцию авангардной моды «Заполярка». Наши сотрудники уже сварили килограммы экологичного клейстера из муки, которым склеили в несколько слоёв яркие газетные листы. Из них и предстоит мастерить наряды. Все, кто желает присоединиться к проекту, может сделать это каждый четверг с 18.30 в редакции газеты «Заполярная правда» по адресу: ул. Б. Хмельницкого 18, (угловой подъезд, 2-й этаж). И напоминаем, что продолжается подписка на «Заполярную Правду» на 2020 год. Это можно сделать быстро и легко, пройдя по ссылке http://gazetazp.ru/online/online_podpiska.php Фото Ирины Даниленко

Просмотров:102 Проект, созданный в канун 66-го дня рождения газеты и Нового года, назвали «Газета на шарах» - с лёгкой руки его вдохновителя и новой соратницы газеты Марины Акишиной, известной по уличному театру абсурда «В ожидании Солнца». Теперь по четвергам в редакцию на мастер-классы приходят горожане-добровольцы, с которыми мы создали уже около 80 оригинальных шаров из папье-маше. Ёлочные украшения поместят в оригинальные крафт-пакеты с логотипом «Заполярной Правды» и подарят партнёрам газеты - тем, кто сделал в этом году для норильчан немало добрых дел.Среди тех, кто первым потрудился над созданием шаров для проекта, - главный редактор «ЗП» Владимир Шиловский с дочкой Машей, спецкор газеты Ирина Даниленко, а также волонтёры Анна Кошелева, Марина Николаева из мастерской уличного театра, Алексей Невзоров, Елена Макридина, Оксана Стасенко, Ольга Терешонок, Алла Траубергс, Наталия Шишкина и другие отзывчивые норильчане.Вместе с сотрудниками «Заполярной Правды» творят и многодетные мамы Светлана Невзорова и Оксана Абраманова. Эти чудесные норильчанки, у которых по четверо детей, находят время после основной работы приходить в мастерскую, которую устроили в пресс-зале редакции. Они познакомились на проекте, и теперь с энтузиазмом мастерят в атмосфере позитивной энергии и оптимизма.Марина Акишина, культуролог, эксперт социокультурных проектов, художник, режиссёр, свободный арт-резидент:- Горожане спрашивают нас о том, можно ли присоединиться к проекту «Газета на шарах». Конечно, приходите! Творить вместе - это прекрасно! И как же здорово, когда газета не только рассказывает норильчанам о событиях, но и сама их создаёт! Творит вместе со своими читателями самый необычный выпуск «Газеты на шарах».5 декабря завершилась основная работа по изготовлению ёлочных шаров. Скоро на них появятся мини-вырезки из публикаций о самых ярких городских событиях, к которым причастны и наши партнёры. К 19 декабря, в канун Дня рождения «Заполярной Правды», подарочные наборы будут готовы.Одновременно под руководством Марины Акишиной мы создаём и коллекцию авангардной моды «Заполярка». Наши сотрудники уже сварили килограммы экологичного клейстера из муки, которым склеили в несколько слоёв яркие газетные листы. Из них и предстоит мастерить наряды.Все, кто желает присоединиться к проекту, может сделать это каждый четверг с 18.30 в редакции газеты «Заполярная правда» по адресу: ул. Б. Хмельницкого 18, (угловой подъезд, 2-й этаж).И напоминаем, что продолжается подписка на «Заполярную Правду» на 2020 год. Это можно сделать быстро и легко, пройдя по ссылкеhttp://gazetazp.ru/online/online_podpiska.phpФото Ирины Даниленко