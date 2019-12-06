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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:52 В Норильском колледже искусств состоялась творческая встреча со Светланой Гофбауэр-Галицыной, ветераном Центрального телевидения, создавшей немало популярных программ.
17:43 Стела на перекрёстке Ленинский пр. – ул. Орджоникидзе после реконструкции засияла с новой силой.
17:32 Город ждут «Норильские музыкальные сезоны»: три дня симфонической музыки.
17:29 «Газета на шарах»: «Заполярная Правда» вместе с читателями-волонтёрами создает необычные подарочные наборы с ёлочными шарами.
17:07 Своё письмо. Таймыр отпраздновал 40-летие долганской письменности.
17:01 Выпускник норильской спортивной школы № 4 стал победителем международного турнира по вольной борьбе.
16:59 Новогоднее настроение дарит театр. Ярмарка, мастер-классы и спектакли ждут горожан в эти выходные.
16:53 МФК «Норильский никель» объявляет конкурс детских поделок.
16:25 Ринат Ахметчин: «Нам удалось наладить конструктивный диалог в вопросах строительства в Арктике».
15:36 Александр Крутиков: «В течение ближайших 15 лет мы ожидаем запуск в Арктике нескольких сотен средних и крупных проектов, которые дадут до 200 000 рабочих мест».
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