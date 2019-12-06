Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41830

6 декабря 2019, 17:32



Город ждут «Норильские музыкальные сезоны»: три дня симфонической музыки.

Норильские музыкальные сезоны – это концерты академической музыки и мастер-классы для учащихся музыкальных школ. Они откроются 13 декабря в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского концертом выдающегося пианиста Дениса Мацуева и Красноярского академического симфонического оркестра под руководством дирижёра Владимира Ланде. 15 декабря «Норильские музыкальные сезоны» зазвучат в Городском концертном зале (Б. Хмельницкого, 17а). Там пройдут концерты симфонического оркестра «Puzzle-оркестр» (в 13 часов) и брасс-квинтета (в 18 часов). Билеты можно приобрести в Норильской детской школе искусств (подробнее по телефону 46-90-02).

Просмотров:100 Проект реализуется Агентством развития Норильска совместно с Красноярской краевой филармонией при поддержке администрации города и компании «Норильский никель».Норильские музыкальные сезоны – это концерты академической музыки и мастер-классы для учащихся музыкальных школ. Они откроются 13 декабря в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского концертом выдающегося пианиста Дениса Мацуева и Красноярского академического симфонического оркестра под руководством дирижёра Владимира Ланде.15 декабря «Норильские музыкальные сезоны» зазвучат в Городском концертном зале (Б. Хмельницкого, 17а). Там пройдут концерты симфонического оркестра «Puzzle-оркестр» (в 13 часов) и брасс-квинтета (в 18 часов).Билеты можно приобрести в Норильской детской школе искусств (подробнее по телефону 46-90-02).