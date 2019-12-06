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6 декабря 2019, 17:43



Стела на перекрёстке Ленинский пр. – ул. Орджоникидзе после реконструкции засияла с новой силой.

- Новое светотехническое оборудование позволит к праздникам запускать на стеле тематические тексты и даже рисунки. Подрядчик по условиям контракта будет содержать объект в течение двух лет, - рассказал Александр Акантьев, начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:100 Она была построена десять лет назад на кольцевой развязке у «Арены-Норильск» и, по замыслу архитекторов, должна символизировать северное сияние. За время эксплуатации оборудование пришло в негодность и не подлежало ремонту. В итоге заменили светодиодное освещение самого перекрёстка, всё светотехническое оборудование, добавили новые элементы - подсветку лучей в небо.- Новое светотехническое оборудование позволит к праздникам запускать на стеле тематические тексты и даже рисунки. Подрядчик по условиям контракта будет содержать объект в течение двух лет, - рассказал Александр Акантьев, начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства.Фото Владимира Макушкина