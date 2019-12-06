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6 декабря 2019, 17:52



В Норильском колледже искусств состоялась творческая встреча со Светланой Гофбауэр-Галицыной, ветераном Центрального телевидения, создавшей немало популярных программ.

Светлана Гофбауэр-Галицына, выпускница факультета журналистики МГУ, участвовала в создании многих знаменитых телепрограмм «Очевидное – невероятное», «Кинопанорама», «Встречи в Концертной студии «Останкино», «Институт человека», «Живи, Земля». На Центральном телевидении в 1990-х она также была автором, режиссёром и ведущей воскресной программы «Я – женщина». На творческой встрече «Искусство БЛАГОдарить, или Здравствуйте всегда!», которая прошла в НКИ, она показала фрагменты передач с участием знаменитых людей нашей страны - профессора Сергея Капицы, поэта и философа Константина Кедрова. Наша героиня приглашала для участия в телепрограммах выдающихся мыслителей и писателей, среди которых были Лев Гумилёв, Чингиз Айтматов, Михаил Жванецкий. А на встречу в Норильский колледж искусств пришли норильские барды Олег Марчук, Светлана Крушинская, Александр Корнуков, Евгений Шанидзе и Виктор Максимов, исполнившие любимые народом песни прошлых лет. Здесь же была и педагог из Талнаха Ольга Калинская, автор текстов песен известного норильского композитора Бориса Вершинина. Среди тех, кто стал звездами встречи, - нгансанка Валерия Болгова с мамой - народной мастерицей Насу, модельер из Санкт-Петербурга Елена Чернышова. Наряды от этого мастера в необычном танце, поставленном педагогом и режиссёром Андреем Слизковым, показали на вечере студенты НКИ. Публика долго аплодировала Светлане Гофбауэр-Галицыной, прекрасной рассказчице и певунье. Норильчане благодарили гостью за столь щедрый вечер общения, который по первым отзывам «прошёл в душевной камерной обстановке, почти по-домашнему, и с большой любовью к Норильску и его людям». Сама героиня, которая последние годы внимательно следит за норильскими новостями, призналась, что наш город, претерпевший немало трагедий и трудностей, сегодня сияет добром. И в будущем она видит именно Норильск столицей северных городов, в котором будет уютно находиться и его жителям, и гостям со всего мира. Гостья поблагодарила за теплый приём Норильский колледж искусств, всех, кто помог сделать эту встречу такой яркой и дружеской. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:94 Столичная гостья второй раз приехала в Норильск, где живут её друзья - с ними она однажды познакомилась в Центральном доме работников искусств после своего творческого вечера. Несколько лет назад Светлана уже встречалась с норильчанами в публичной библиотеке, тогда же побывала в столице Таймыра, признавшись, что влюбилась в Крайний Север, его доброжелательных людей, с которыми всегда будет рада делиться своими удивительными историями, связанными с полувековым опытом работы на главном телевидении страны.Светлана Гофбауэр-Галицына, выпускница факультета журналистики МГУ, участвовала в создании многих знаменитых телепрограмм «Очевидное – невероятное», «Кинопанорама», «Встречи в Концертной студии «Останкино», «Институт человека», «Живи, Земля». На Центральном телевидении в 1990-х она также была автором, режиссёром и ведущей воскресной программы «Я – женщина». На творческой встрече «Искусство БЛАГОдарить, или Здравствуйте всегда!», которая прошла в НКИ, она показала фрагменты передач с участием знаменитых людей нашей страны - профессора Сергея Капицы, поэта и философа Константина Кедрова. Наша героиня приглашала для участия в телепрограммах выдающихся мыслителей и писателей, среди которых были Лев Гумилёв, Чингиз Айтматов, Михаил Жванецкий. А на встречу в Норильский колледж искусств пришли норильские барды Олег Марчук, Светлана Крушинская, Александр Корнуков, Евгений Шанидзе и Виктор Максимов, исполнившие любимые народом песни прошлых лет. Здесь же была и педагог из Талнаха Ольга Калинская, автор текстов песен известного норильского композитора Бориса Вершинина. Среди тех, кто стал звездами встречи, - нгансанка Валерия Болгова с мамой - народной мастерицей Насу, модельер из Санкт-Петербурга Елена Чернышова. Наряды от этого мастера в необычном танце, поставленном педагогом и режиссёром Андреем Слизковым, показали на вечере студенты НКИ.Публика долго аплодировала Светлане Гофбауэр-Галицыной, прекрасной рассказчице и певунье. Норильчане благодарили гостью за столь щедрый вечер общения, который по первым отзывам «прошёл в душевной камерной обстановке, почти по-домашнему, и с большой любовью к Норильску и его людям». Сама героиня, которая последние годы внимательно следит за норильскими новостями, призналась, что наш город, претерпевший немало трагедий и трудностей, сегодня сияет добром. И в будущем она видит именно Норильск столицей северных городов, в котором будет уютно находиться и его жителям, и гостям со всего мира. Гостья поблагодарила за теплый приём Норильский колледж искусств, всех, кто помог сделать эту встречу такой яркой и дружеской.Фото Ирины Даниленко