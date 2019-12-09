Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41847

9 декабря 2019, 15:21



«РостТех» не согласен с предписанием Росприроднадзора, обязывающим его приступить к сбору и вывозу ТКО на Таймыре.

Как указывает заявитель, основными проблемами сбора и вывоза ТКО в спорных населённых пунктах являются: необеспеченность районов мусоровозной техникой и контейнерами для сбора ТКО, удалённость сельских поселений и отсутствие круглогодичного транспортного сообщения, отсутствие полигона близ спорных населённых пунктов. Эти факторы в совокупности приводят к невозможности сбора и вывоза ТКО, сообщается на сайте арбитражного суда Красноярского края. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что включение затрат на исполнение инвестиционных программ в единый тариф в конце 2019 невозможно ввиду утверждения указанного тарифа министерством тарифной политики Красноярского края в декабре 2018 года на весь 2019 год. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:280 Региональный оператор подал иск в краевой арбитражный суд. Как сообщает пресс-служба суда, «РостТех» требует признать недействительным предписание межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва, в соответствии с которым компания должна приступить к оказанию коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории ряда населённых пунктов Таймыра, а также обязана утвердить инвестиционные программы по следующим технологическим зонам: Железногорская, Красноярская правобережная, Норильская, Таймырская, в целях включения затрат на их исполнение в тариф в конце 2019 года.Как указывает заявитель, основными проблемами сбора и вывоза ТКО в спорных населённых пунктах являются: необеспеченность районов мусоровозной техникой и контейнерами для сбора ТКО, удалённость сельских поселений и отсутствие круглогодичного транспортного сообщения, отсутствие полигона близ спорных населённых пунктов. Эти факторы в совокупности приводят к невозможности сбора и вывоза ТКО, сообщается на сайте арбитражного суда Красноярского края.Вместе с тем в ведомстве отмечают, что включение затрат на исполнение инвестиционных программ в единый тариф в конце 2019 невозможно ввиду утверждения указанного тарифа министерством тарифной политики Красноярского края в декабре 2018 года на весь 2019 год.Фото Владимира Макушкина