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9 декабря 2019, 15:46



В Центре безопасности движения состоялся городской конкурс по ПДД «Добрая дорога детства - 2019».

В испытаниях на знание правил дорожного движения приняли участие команды от школ Большого Норильска. Первоклассники и их родителей продемонстрировали знания, путешествуя по станциям. Каждой семье предстояло пройти 9 соревновательных этапов: запутанные дорожные ситуации, головоломки, автодром и другие. Ребятня преодолевала учебную трассу на электромобиле. При этом необходимо было учитывать дорожные знаки, сигналы светофора и уступать дорогу пешеходам. Все участники продемонстрировали хорошие знания правил дорожного движения, но лучшими стала команда Андрея Стасенко из гимназии № 5. Семья Василисы Букреевой из 40-й школы заняла второе место. На третьем месте – команда Олеси Михайленко из 28-й школы. Фото с сайта норильск.24.мвд.рф

Просмотров:269 В испытаниях на знание правил дорожного движения приняли участие команды от школ Большого Норильска. Первоклассники и их родителей продемонстрировали знания, путешествуя по станциям. Каждой семье предстояло пройти 9 соревновательных этапов: запутанные дорожные ситуации, головоломки, автодром и другие.Ребятня преодолевала учебную трассу на электромобиле. При этом необходимо было учитывать дорожные знаки, сигналы светофора и уступать дорогу пешеходам.Все участники продемонстрировали хорошие знания правил дорожного движения, но лучшими стала команда Андрея Стасенко из гимназии № 5. Семья Василисы Букреевой из 40-й школы заняла второе место. На третьем месте – команда Олеси Михайленко из 28-й школы.Фото с сайта норильск.24.мвд.рф