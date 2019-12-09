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9 декабря 2019, 17:16



С 1 января в Красноярском крае введут налог на самозанятых.

Напомним, закон предусматривает, что граждане, самостоятельно оказывающие ряд платных услуг, должны отчислять налог в бюджет в размере 4% от суммы дохода. Процент увеличивается до 6%, если фрилансер работает с юридическими лицами. Процедура регистрации в ФНС упрощённая, она не предусматривает наличие кассового аппарата и какой-либо отчётности перед госорганами. Пилотными регионами, где уже действует закон, стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.

Просмотров:266 С 1 января 2020 года жители Красноярского края будут платить налог на самозанятых - депутаты Госдумы включили регион в список, на который теперь распространяется закон. Помимо края фрилансеры будут отчислять налоги в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и других областях - всего 19 регионов России, пишет «Сибирское агентство новостей».Напомним, закон предусматривает, что граждане, самостоятельно оказывающие ряд платных услуг, должны отчислять налог в бюджет в размере 4% от суммы дохода. Процент увеличивается до 6%, если фрилансер работает с юридическими лицами.Процедура регистрации в ФНС упрощённая, она не предусматривает наличие кассового аппарата и какой-либо отчётности перед госорганами.Пилотными регионами, где уже действует закон, стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.