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9 декабря 2019, 17:20



В ГЦК прошёл третий фестиваль-конкурс GeekOn-2019.

Встреча собрала любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр и других любителей современного массового искусства и была организована клубным объединением «Киви» при поддержке кинокомплекса «Родина», на базе которого объединение работает последние три года. Участниками и зрителями фестиваля стали около 600 человек, сообщили организаторы. Ключевым блоком мероприятия стала сценическая конкурсная программа из 55 творческих номеров. Участники, прошедшие в ноябре предварительный отборочный тур, представили на суд экспертного жюри и зрителей свои работы в пяти номинациях. В число конкурсантов вошли 97 человек из Норильска и Дудинки, некоторые из них выступали и как индивидуальные участники, и в составе творческих коллективов. Победителями в своих номинациях стали: Мария Ряховская - «Видеоклип», Павел Копьев - «Косплей-дефиле одиночное», косбэнд «Nande Kure» (Дудинка) - «Косплей-дефиле групповое», Роман Газизов - «Вокальный номер», танцевальная группа «AT Time» - «Танцевальный номер». Фото участников фестиваля

Просмотров:265 Встреча собрала любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр и других любителей современного массового искусства и была организована клубным объединением «Киви» при поддержке кинокомплекса «Родина», на базе которого объединение работает последние три года.Участниками и зрителями фестиваля стали около 600 человек, сообщили организаторы. Ключевым блоком мероприятия стала сценическая конкурсная программа из 55 творческих номеров. Участники, прошедшие в ноябре предварительный отборочный тур, представили на суд экспертного жюри и зрителей свои работы в пяти номинациях. В число конкурсантов вошли 97 человек из Норильска и Дудинки, некоторые из них выступали и как индивидуальные участники, и в составе творческих коллективов.Победителями в своих номинациях стали: Мария Ряховская - «Видеоклип», Павел Копьев - «Косплей-дефиле одиночное», косбэнд «Nande Kure» (Дудинка) - «Косплей-дефиле групповое», Роман Газизов - «Вокальный номер», танцевальная группа «AT Time» - «Танцевальный номер».Фото участников фестиваля