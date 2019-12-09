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9 декабря 2019, 17:24

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии.


В Пенсионном фонде рассказали об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Российскую газету». Как отметили в ПФР, такая ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой гражданин. В этом случае пенсионер обязан раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Если этого не происходит, выплаты приостанавливаются.
Такие меры призваны предотвратить возможность незаконного получения пенсии, например, в случае смерти пенсионера.
При этом в ПФР обратили внимание на то, что при сложностях с личной явкой пожилым людям следует обратиться к специалистам мобильной клиентской службы, которые могут приехать и засвидетельствовать факт получения пенсии у них на дому.

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