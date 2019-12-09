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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:36 Бумажная или электронная трудовая книжка. Ваш выбор?
16:05 Слёт социальных предпринимателей Севера в Мончегорске принял эстафету у Норильска.
16:04 В столице Таймыра наградили победителей фестиваля «Возрождение родного языка – через всех и каждого - 2019».
16:03 Александр Усс поздравил почётного гражданина края и Норильска Владимира Долгих с 95-летием.
14:52 В Норильске состоялась рабочая встреча по вопросам безопасности пассажирских перевозок.
14:23 8 школьников Норильска и Таймыра отправятся на главную ёлку в Кремль.
12:09 Сергей Ребрий и Варвара Бабаянц: норильчане выбрали любимых актёров.
12:05 В Красноярск прилетел многократный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев.
12:04 Норильчанин Александр Никонов стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо.
11:51 Восемь дней «Прогулок по Вселенной». В Норильске завершился Фестиваль света.
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