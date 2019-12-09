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9 декабря 2019, 18:30



«Создаём будущее!»: Росстат представил слоган Всероссийской переписи населения.

Председатель рабочей группы по проведению Всероссийской переписи населения-2020 Николай Тимофеев отметил: «Возможность узнать, как и чем мы живём, сколько нас и какое будущее нас ждёт, мы можем всего раз в десять лет. И эту возможность нам даёт Всероссийская перепись. Статистики соберут данные и о составе семей, и условиях их проживания, и о языках, на которых говорят жители нашей страны, и о занятости и образовании. И благодаря этим данным мы сможем создать основу для планирования экономических, социальных и культурных программ на ближайшее десятилетие».

Просмотров:222 В городах России продолжается работа по подготовке к масштабной переписи 2020 года. В августе этого года в Норильске прошла работа по актуализации адресного фонда — регистраторы производили обход улиц и уточняли списки адресов. На основе работы регистраторов было определено точное количество домов и их местоположение. Позже специалисты Росстата проведут районирование для формирования на карте России счётных и переписных участков.Председатель рабочей группы по проведению Всероссийской переписи населения-2020 Николай Тимофеев отметил:«Возможность узнать, как и чем мы живём, сколько нас и какое будущее нас ждёт, мы можем всего раз в десять лет. И эту возможность нам даёт Всероссийская перепись.Статистики соберут данные и о составе семей, и условиях их проживания, и о языках, на которых говорят жители нашей страны, и о занятости и образовании. И благодаря этим данным мы сможем создать основу для планирования экономических, социальных и культурных программ на ближайшее десятилетие».