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9 декабря 2019, 18:36



В Красноярском крае стали меньше употреблять алкоголь и курить.

Согласно данным, самыми «здоровыми» вновь признаны Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. В 2017 году Красноярский край занимал 56-ю строчку рейтинга из 85. В 2018 поднялся на 7 позиций и стал 49-м с рейтинговым баллом 67,3. Практически все сибирские регионы заняли середину рейтинга. Выше всех - на 36-м месте - Томская область.

Просмотров:222 Аналитики брали в расчёт шесть показателей: потребление табачных изделий и алкоголя, количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность от отравления спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотиками. По каждому пункту рассчитывали частный рейтинговый балл, на их основе определили итоговый.Согласно данным, самыми «здоровыми» вновь признаны Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. В 2017 году Красноярский край занимал 56-ю строчку рейтинга из 85. В 2018 поднялся на 7 позиций и стал 49-м с рейтинговым баллом 67,3. Практически все сибирские регионы заняли середину рейтинга. Выше всех - на 36-м месте - Томская область.