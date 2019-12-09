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9 декабря 2019, 18:44



Тёплые остановки выдерживают норильские холода, но не справляются с человеческим фактором.

Стоит добавить, что в «Норильскавтодоре» рассматривали вариант и с привычными всем горожанам дверями, но выбор пал на автоматику. Причина – автоматические двери, как наличие пандуса, обеспечивают беспрепятственный доступ в павильон инвалидов. Автоматические двери – разработка немецкого производителя, они положительно зарекомендовали себя на материке. Уже год там они работают без поломок. Как такая система пройдёт испытание Севером, покажет только время. Сергей Бойцов добавляет, что качественное видеонаблюдение в павильонах в случае форс-мажора позволит привлечь к административной ответственности доморощенных вандалов и обязать их выплатить немаленький штраф за порчу муниципального имущества. «От того, насколько бережно к муниципальному имуществу будут относиться горожане, зависит, появятся или нет новые остановочные пункты в других частях города и районов», – резюмировал Сергей Бойцов. Напомним, монтаж трёх экспериментальных тёплых остановок в Норильске, Талнахе и Кайеркане начался в июле этого года. Общая стоимость трёх павильонов составила 6,2 миллиона рублей. Такие павильоны появились в Центральном районе - на Ленинском пр., 33, в Талнахе - на ул. Спортивной, 4, в Кайеркане – на ул. Победы, 9. Напомним, павильоны оснащены тепловой завесой, лавочками с подогревом, в них имеется доска для объявлений, светодиодная подсветка и две цифровые видеокамеры, запись с которых передаётся в онлайн-режиме в единую диспетчерскую службу. На улице появились урны. Для изготовления самой остановки использовались антивандальные, упрочнённые стёкла, которые способны выдержать серьёзные нагрузки, а двери открываются нажатием кнопки. Закрывание дверей происходит автоматически. Тепловые завесы и тепловой котёл, которые отапливают помещение павильона, работают в автоматическом режиме. Температура в павильоне зависит от градусов на улице - чем холоднее снаружи, тем теплее внутри. При уличной температуре воздуха минус 28,8 в павильоне на Ленинском пр., 33 - плюс 10. В автоматическом режиме обогреваются и лавки, сейчас температура сидений плюс 25. Регулировка обогрева остановки начинается при нуле. В случае если возникли проблемы с остановкой, сообщить о них можно по телефону единой диспетчерской службы 43-70-57. Горожане говорят, что для удобства жителей номер телефона диспетчеров хорошо было бы разместить и в самих павильонах. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:295 «Три недели остановки работали в тестовом режиме, - говорит Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора». – Настраивалось оборудование, была выполнена калибровка дверей, тепловых завес. За этот период были случаи, когда двери выбивали – люди просто не понимали, как их открывать. Снаружи кнопка открывания дверей заметна и с ней проблем не возникает, а вот внутри люди не сразу её видят, и при приближении автобуса начинают паниковать. Внутренняя кнопка открывания дверей размещена на техническом шкафу, слева, если стоять лицом к шкафу. Были ситуации, когда двери замерзали... Сейчас оборудование настроено и работает в штатном режиме, проблема с замерзанием дверей решена. Информация о поломках в большинстве случаев поступала от дорожных служб, которые наблюдают за работой остановок, и от горожан. Остановки переданы на баланс города».Стоит добавить, что в «Норильскавтодоре» рассматривали вариант и с привычными всем горожанам дверями, но выбор пал на автоматику. Причина – автоматические двери, как наличие пандуса, обеспечивают беспрепятственный доступ в павильон инвалидов. Автоматические двери – разработка немецкого производителя, они положительно зарекомендовали себя на материке. Уже год там они работают без поломок. Как такая система пройдёт испытание Севером, покажет только время. Сергей Бойцов добавляет, что качественное видеонаблюдение в павильонах в случае форс-мажора позволит привлечь к административной ответственности доморощенных вандалов и обязать их выплатить немаленький штраф за порчу муниципального имущества.«От того, насколько бережно к муниципальному имуществу будут относиться горожане, зависит, появятся или нет новые остановочные пункты в других частях города и районов», – резюмировал Сергей Бойцов.Напомним, монтаж трёх экспериментальных тёплых остановок в Норильске, Талнахе и Кайеркане начался в июле этого года. Общая стоимость трёх павильонов составила 6,2 миллиона рублей. Такие павильоны появились в Центральном районе - на Ленинском пр., 33, в Талнахе - на ул. Спортивной, 4, в Кайеркане – на ул. Победы, 9. Напомним, павильоны оснащены тепловой завесой, лавочками с подогревом, в них имеется доска для объявлений, светодиодная подсветка и две цифровые видеокамеры, запись с которых передаётся в онлайн-режиме в единую диспетчерскую службу. На улице появились урны. Для изготовления самой остановки использовались антивандальные, упрочнённые стёкла, которые способны выдержать серьёзные нагрузки, а двери открываются нажатием кнопки. Закрывание дверей происходит автоматически. Тепловые завесы и тепловой котёл, которые отапливают помещение павильона, работают в автоматическом режиме. Температура в павильоне зависит от градусов на улице - чем холоднее снаружи, тем теплее внутри. При уличной температуре воздуха минус 28,8 в павильоне на Ленинском пр., 33 - плюс 10. В автоматическом режиме обогреваются и лавки, сейчас температура сидений плюс 25. Регулировка обогрева остановки начинается при нуле.В случае если возникли проблемы с остановкой, сообщить о них можно по телефону единой диспетчерской службы 43-70-57. Горожане говорят, что для удобства жителей номер телефона диспетчеров хорошо было бы разместить и в самих павильонах.Фото Владимира Макушкина