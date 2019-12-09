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9 декабря 2019, 18:55



В красноярском онкоцентре появился новый аппарат лучевой терапии: старый отработал 20 лет.

Благодаря этому эффективнее можно будет лечить рак лёгких, молочной железы, головы, шеи. Аппарат получен в рамках национальной онкологической программы.

Просмотров:262 Новая система является одной из самых продвинутых. Она объединяет хорошее качество картинки и возможность контроля движений пациента, что позволяет проводить процедуры быстрее и точнее.Благодаря этому эффективнее можно будет лечить рак лёгких, молочной железы, головы, шеи. Аппарат получен в рамках национальной онкологической программы.