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10 декабря 2019, 11:51

Восемь дней «Прогулок по Вселенной». В Норильске завершился Фестиваль света.


Напомним, фестиваль стартовал вместе с началом полярной ночи – 30 ноября – и продолжался в течение восьми дней. Организатором выступило Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и администрации города.
- В Норильске в течение многих лет жил и работал Николай Александрович Козырев, известный российский астрофизик, автор теории четырёхмерного пространства, теории времени как элемента физической величины. Когда мы в музее познакомились с его биографией, нам показалось интересным сделать современную высокотехнологичную выставку, связанную со светом, временем, пространством, со Вселенной. Норильск - северный город, и здесь небо ближе, чем в других городах мира. Фестиваль открыл в Норильске новую, мультимедийную, эру. Это очень молодой и перспективный вид искусства, потому что основан на суперсовременных цифровых технологиях, которые активно развиваются и внедряются во все сферы нашей жизни, - рассказала о концепции проекта куратор фестиваля Мария Круглова - художник, дизайнер, реставратор.
Самой яркой из четырех городских площадок, на которых проходил фестиваль света, стал парк отдыха «Озеро Долгое». Здесь установлены арт-инсталляции, которые ещё на протяжении долгого времени будут радовать горожан, сообщили в Агентстве развития Норильска. С помощью современных мультимедиатехнологий художники Мария Круглова и Максим Кузнецов визуализировали философские размышления о мире вокруг и внутри человека. Теперь парк отдыха освещают арт-объекты «Пространство», «Сингулярность», «Оптические иллюзии» и «Плато Путорана. Горы без вершин».
Основной образовательной площадкой проекта стал Норильский государственный индустриальный институт. В течение недели представители научного сообщества, художники и профессионалы в области мультимедиа читали лекции о возможностях современных цифровых технологий, рассказывали, как эффективно использовать свет в контексте городской среды, театральных постановках, перформансах, выставках.
В Молодёжном центре на протяжении всех дней фестиваля работала выставка «Виртуальная Вселенная». Экскурсии по выставке проводили авторы представленных работ – молодые и уже опытные мультимедиахудожники. Произведения, выставленные в Норильске, выполнены в самых разных техниках: киннект-проекции, VR-технологии, моушн-дизайне. Каждый день художники читали лекции – рассказывали о видеоарте и scince-арте - современном виде искусства на стыке двух направлений – художественного и научного; говорили о проектировании кинетических арт-объектов и противостоянии художников и компьютеров при создании мультимедиа арт-проектов.
Карина Андреева, заместитель директора АРН по реализации социокультурных и образовательных проектов:
- Фестиваль не случайно стартовал вместе с началом полярной ночи. Мы хотели сделать жизнь норильчан в такой тёмный период чуть ярче. Проект сконструирован полностью для Норильска. Нигде в таком виде он не был представлен, это не калька. То, что появилось в нашем парке, придумано специально для Норильска и с учётом наших климатических особенностей. Часть арт-объектов, которые горожане увидели на выставке, была создана ранее, а что-то - подготовлено специально к нашему фестивалю. Но в таком контексте и сочетании собрано впервые.
В видеозале кинокомплекса «Родина» состоялся показ шорт-листа участников Международного молодёжного мультимедиаконкурса. За награды, в том числе денежные призы, боролись авторы, представившие работы в области светового и мультимедиадизайна. Среди участников - студенты ВГИКа и Академии им. Строганова. Наравне с ними за победу боролись и совсем юные аниматоры – учащиеся норильского киновидеоклубного объединения «Экран». Сразу две работы этих авторов стали призёрами конкурса.
- Я бы хотел отметить норильских участников из студии «Экран» при кинотеатре «Родина». Это самые младшие участники конкурса, большие энтузиасты и выдумщики. Несмотря на юный возраст и небольшой опыт, их работы оценивались вместе со студентами именитых вузов. И надо сказать, что даже на таком фоне чувствуется высокий профессионализм норильских участников. У них большое будущее, и нас очень тронуло то, как смело и размашисто они работают – большие молодцы! - оценил способности норильских мультимедиахудожников Кирилл Гаврилин, искусствовед, арт-критик, куратор выставки «Виртуальная Вселенная» и член конкурсного жюри.
Яркую и шумную точку норильского Фестиваля света поставил DJ FreeFlowFlava, сыгравший в Молодёжном центре и на танцполе «Арт-холла». В основе творчества молодого битмейкера - фольклор Восточной Азии, пропущенный сквозь призму современной хип-хоп-культуры.
Идея фестиваля принадлежит бывшему директору АРН Светлане Рубашкиной.
- Здорово, что нашлись люди, которым оказалось по силам организовать это всё в Норильске и сделать это качественно и интересно. Спасибо всем, кто приходил и вдохновлялся. По большей части это была молодёжь. И это здорово, потому что мультимедиа – это не только развлечения, это перспективное направление профессиональной деятельности, - сказала на закрытии фестиваля Светлана Рубашкина.

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