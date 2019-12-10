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10 декабря 2019, 12:04



Норильчанин Александр Никонов стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо.

- Результатом мы, конечно же, довольны. Все схватки были выиграны уверенно. Будем работать и дальше, чтобы и на чемпионате России выступить достойно, - отметил тренер дзюдоиста Данис Манашов. Фото участников соревнований

Просмотров:124 Мастерский турнир среди мужчин и женщин прошёл в Барнауле с участием более 150 спортсменов. Норильск на состязаниях представлял воспитанник спортивной школы № 5 Александр Никонов и занял первое место в весовой категории до 60 кг, что позволило ему отобраться на чемпионат России, который состоится в августе. Также норильчанин выполнил норматив мастера спорта.- Результатом мы, конечно же, довольны. Все схватки были выиграны уверенно. Будем работать и дальше, чтобы и на чемпионате России выступить достойно, - отметил тренер дзюдоиста Данис Манашов.Фото участников соревнований