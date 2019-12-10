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10 декабря 2019, 12:05



В Красноярск прилетел многократный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев.



Просмотров:129 Спортсмена встретили многочисленные поклонники и чиновники, включая министра спорта края. В Красноярске боксёру предстоит встретиться с южноафриканским спортсменом Табисо Мчуну. Бой запланирован на 21 декабря во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. Лебедев рассказал, что с удовольствием принял предложение провести бой именно в Красноярске, поскольку у него в Сибири живёт много родственников.