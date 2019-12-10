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10 декабря 2019, 12:09



Сергей Ребрий и Варвара Бабаянц: норильчане выбрали любимых актёров.

- Дорогие зрители, этот выбор вы сделали сердцем, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда с нами, с нашим театром, - обратилась к публике Ирина Куцая, директор Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского. Награды за лучшую мужскую роль удостоился Сергей Ребрий - за главную роль в спектакле «Папа». Обладательницей лучшей женской роли по результатам зрительского голосования стала Варвара Бабаянц. В ходе небольшого блицопроса с победителями норильчане узнали некоторые трогательные детали о своих избранниках. Сергей Ребрий, например, рассказал, что в детстве он мечтал стать футболистом, а его любимые цветы – тюльпаны. А Варвара Бабаянц поделилась, что из всех ролей ей больше всех по душе роль Лисички-плутовки. - Я вспоминаю, как в 1989 году, когда приехал в Норильск, репетировал роль в сказке «Граф Саламандра», первую в этом театре. А в это время здесь шёл спектакль «Лиса и виноград» по Эзопу, и в зале сидел один зритель... А сегодня театр никогда не пустует. Спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы у нас есть... - говорит ведущий мастер сцены Норильской драмы Сергей Ребрий. Фото с награждения победителей в Красноярске

Просмотров:168 В воскресенье в Заполярном театре драмы царило не только новогоднее настроение, но и томительное ожидание. И зрители, и артисты ждали оглашения итогов зрительского голосования, которое должно было состояться сразу после сказки «Сны Белой земли». Напомним, за своего любимого актёра и актрису норильчане голосовали с января по октябрь этого года, определяя лучшую мужскую и женскую роли.- Дорогие зрители, этот выбор вы сделали сердцем, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда с нами, с нашим театром, - обратилась к публике Ирина Куцая, директор Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского.Награды за лучшую мужскую роль удостоился Сергей Ребрий - за главную роль в спектакле «Папа». Обладательницей лучшей женской роли по результатам зрительского голосования стала Варвара Бабаянц.В ходе небольшого блицопроса с победителями норильчане узнали некоторые трогательные детали о своих избранниках. Сергей Ребрий, например, рассказал, что в детстве он мечтал стать футболистом, а его любимые цветы – тюльпаны. А Варвара Бабаянц поделилась, что из всех ролей ей больше всех по душе роль Лисички-плутовки.- Я вспоминаю, как в 1989 году, когда приехал в Норильск, репетировал роль в сказке «Граф Саламандра», первую в этом театре. А в это время здесь шёл спектакль «Лиса и виноград» по Эзопу, и в зале сидел один зритель... А сегодня театр никогда не пустует. Спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы у нас есть... - говорит ведущий мастер сцены Норильской драмы Сергей Ребрий.Фото с награждения победителей в Красноярске