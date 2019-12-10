Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41862

10 декабря 2019, 14:23



8 школьников Норильска и Таймыра отправятся на главную ёлку в Кремль.

Общероссийская новогодняя ёлка состоится в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря. От Красноярского края на мероприятие в этом году поедут 94 школьника из 43 муниципалитетов Красноярского края. Список ребят был утверждён в министерстве образования региона на заседании специальной рабочей группы. В состав делегации включены учащиеся в возрасте от 10 до 13 лет. В их число входят отличники учёбы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищённых семей, опекаемые и приёмные дети, дети сотрудников, служивших в горячих точках. На главной ёлке страны покажут спектакль «Письмо Деду Морозу». Юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по волшебному миру и окажутся действующими лицами в борьбе добра со злом. До спектакля дети смогут наслаждаться аттракционами, отгадывать загадки вместе с артистами, поучаствовать в конкурсах. В финале мероприятия каждый ребёнок получит сладкий и вкусный подарок. Сопровождать школьников из края будут педагоги, врач-педиатр и представители силовых структур. Участники, которые поедут на Кремлёвскую ёлку из районов и городов края, встречаются в Красноярске, в краевом Дворце пионеров и школьников, 23 декабря. Перед авиаперелётом все они пройдут медосмотр, после прибытия в столицу отдохнут от дороги и примут участие в конкурсах, которые проведут для них волонтёры. Домой ребята вернутся 27 декабря. Побывать на главной ёлке страны в этот раз посчастливилось пятерым норильчанам: Камилле Абутьевой из 38-й школы, Георгию Благову из гимназии № 48, Михаилу Бобунову из третьего лицея, Даше Севастьянововой из гимназии № 4 и Милане Шепталиной из школы № 13, а также двое ребят из Дудинки: Павел Васильев, Аким Суханов и Даниил Рябов из Хатанги. Напомним, что для детей эта поездка бесплатная: средства на трансферт и перелёт выделены из краевого бюджета, а проживание оплачивается за счёт федеральных средств.

Просмотров:129 Общероссийская новогодняя ёлка состоится в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря. От Красноярского края на мероприятие в этом году поедут 94 школьника из 43 муниципалитетов Красноярского края. Список ребят был утверждён в министерстве образования региона на заседании специальной рабочей группы.В состав делегации включены учащиеся в возрасте от 10 до 13 лет. В их число входят отличники учёбы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищённых семей, опекаемые и приёмные дети, дети сотрудников, служивших в горячих точках.На главной ёлке страны покажут спектакль «Письмо Деду Морозу». Юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по волшебному миру и окажутся действующими лицами в борьбе добра со злом. До спектакля дети смогут наслаждаться аттракционами, отгадывать загадки вместе с артистами, поучаствовать в конкурсах. В финале мероприятия каждый ребёнок получит сладкий и вкусный подарок.Сопровождать школьников из края будут педагоги, врач-педиатр и представители силовых структур. Участники, которые поедут на Кремлёвскую ёлку из районов и городов края, встречаются в Красноярске, в краевом Дворце пионеров и школьников, 23 декабря. Перед авиаперелётом все они пройдут медосмотр, после прибытия в столицу отдохнут от дороги и примут участие в конкурсах, которые проведут для них волонтёры. Домой ребята вернутся 27 декабря.Побывать на главной ёлке страны в этот раз посчастливилось пятерым норильчанам: Камилле Абутьевой из 38-й школы, Георгию Благову из гимназии № 48, Михаилу Бобунову из третьего лицея, Даше Севастьянововой из гимназии № 4 и Милане Шепталиной из школы № 13, а также двое ребят из Дудинки: Павел Васильев, Аким Суханов и Даниил Рябов из Хатанги.Напомним, что для детей эта поездка бесплатная: средства на трансферт и перелёт выделены из краевого бюджета, а проживание оплачивается за счёт федеральных средств.