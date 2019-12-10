Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41863

10 декабря 2019, 14:52



В Норильске состоялась рабочая встреча по вопросам безопасности пассажирских перевозок.

Сотрудники полиции напомнили водителям об ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, а также об изменениях в законодательстве, касающихся оснащения транспортных средств, работающих на регулярных пассажирских перевозках, приборами для учёта режима труда и отдыха (тахографами).

Просмотров:139 В рамках совещания Александр Янович, главный автоинспектор Норильска, довёл до присутствующих информацию о состоянии аварийности с участием пассажирского транспорта на территории Большого Норильска. Заострил внимание на основных причинах ДТП с автобусами, напомнил основные требования к организованным перевозкам групп детей. Призвал перевозчиков чаще проводить дополнительные занятия по безопасности дорожного движения. Рекомендовал разместить в салонах автобусов наглядное пособие для пассажиров, установить видеорегистраторы, позволяющие выявлять факты нарушения ПДД как водителями, так и другими участниками дорожного движения.Сотрудники полиции напомнили водителям об ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, а также об изменениях в законодательстве, касающихся оснащения транспортных средств, работающих на регулярных пассажирских перевозках, приборами для учёта режима труда и отдыха (тахографами).