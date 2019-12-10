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10 декабря 2019, 16:03



Александр Усс поздравил почётного гражданина края и Норильска Владимира Долгих с 95-летием.

- Владимир Иванович Долгих – это наша легенда, и его юбилей для нас означает очень многое. Спасибо, Владимир Иванович, что вы у нас есть, что встретили свой день рождения в должном здравии. Мы вами гордимся и надеемся, что у нас с вами ещё очень многое впереди, - сказал Александр Усс и вручил юбиляру почётный знак «85 лет Красноярскому краю». Также от имени Законодательного собрания и всего депутатского корпуса Владимира Долгих поздравил спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов. *** Владимир Иванович Долгих – дважды Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Москвы, Красноярского края и Норильска, почётный энергетик СССР, почётный строитель РСФСР, доктор технических наук, ветеран Великой Отечественной войны. Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель красноярского землячества. Он многое сделал для создания экономического, оборонного, научного и культурного потенциала края. В 1958 году занимал должность главного инженера Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина, а в 1962 году возглавил его. Под руководством Владимира Ивановича Долгих Норильскому комбинату удалось в несколько раз увеличить выплавку никеля и меди и вывести комбинат на ведущие позиции среди мировых производителей цветных и драгоценных металлов. В это же время началось активное формирование и развитие Норильского промышленного района (гидроэнергетика, газодобыча, транспортные узлы, продление морской навигации, стройиндустрия, учреждения культуры и торговли). Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru

Просмотров:89 В Москве состоялась встреча губернатора Красноярского края Александра Усса с членами красноярского землячества. Встреча была посвящена двум знаменательным датам – празднованию 85-й годовщины со дня образования Красноярского края и 95-летию почётного гражданина края, одного из легендарных руководителей в истории региона Владимира Ивановича Долгих.- Владимир Иванович Долгих – это наша легенда, и его юбилей для нас означает очень многое. Спасибо, Владимир Иванович, что вы у нас есть, что встретили свой день рождения в должном здравии. Мы вами гордимся и надеемся, что у нас с вами ещё очень многое впереди, - сказал Александр Усс и вручил юбиляру почётный знак «85 лет Красноярскому краю».Также от имени Законодательного собрания и всего депутатского корпуса Владимира Долгих поздравил спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов.***Владимир Иванович Долгих – дважды Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Москвы, Красноярского края и Норильска, почётный энергетик СССР, почётный строитель РСФСР, доктор технических наук, ветеран Великой Отечественной войны. Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель красноярского землячества. Он многое сделал для создания экономического, оборонного, научного и культурного потенциала края.В 1958 году занимал должность главного инженера Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина, а в 1962 году возглавил его. Под руководством Владимира Ивановича Долгих Норильскому комбинату удалось в несколько раз увеличить выплавку никеля и меди и вывести комбинат на ведущие позиции среди мировых производителей цветных и драгоценных металлов. В это же время началось активное формирование и развитие Норильского промышленного района (гидроэнергетика, газодобыча, транспортные узлы, продление морской навигации, стройиндустрия, учреждения культуры и торговли).Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru