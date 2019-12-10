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10 декабря 2019, 16:04



В столице Таймыра наградили победителей фестиваля «Возрождение родного языка – через всех и каждого - 2019».

Участие в мероприятии приняли Татьяна Друппова, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев, вице-президент Региональной ассоциации коренных малочисленных народов севера Красноярского края Анфиса Никифорова, главный специалист управления региональных проектов Заполярного филиала компании «Норникель» Марьяна Якупова, члены жюри фестиваля и семьи-участники конкурса. Обращаясь к собравшимся, Татьяна Друппова, заместитель главы муниципального района по вопросам образования и культуры отметила: «Мы достигли того, о чем мечтали, – участниками фестиваля стали дети дошкольного и младшего школьного возраста. Это очень важно, что малыши стремятся узнать родной язык, культуру и фольклор, с радостью и гордостью носят национальную одежду. Я уверена, что и в будущем они будут сохранять всё, что они узнали в детстве. Огромное спасибо участникам конкурса, работникам образования и культуры, представителям ассоциаций за проведение этого замечательного фестиваля». Фестиваль проходил в несколько этапов: учрежденческий, поселковый, поселенческий и муниципальный. Во втором и третьем этапах участвовало порядка 100 таймырских семей. В следующий, муниципальный, этап прошли семь семей, которые на протяжении трёх дней угощали членов жюри национальными блюдами, демонстрировали семейные обереги и национальную одежду, рассказывали о своей родословной, пели на родных языках, читали стихи и рассказывали сказки своего сочинения, соревновались в навыках северного промысла и национального спорта. В итоге в номинации «Модный марафон» победителями стали представители рода Киргизовых из посёлка Кресты сельского поселения Хатанга. Они же выиграли Гран-при фестиваля. Лучшей в номинации «Тепло родного очага» стала семья потомков рода Хукочар из Дудинки. Семья Яднэ из посёлка Тухард сельского поселения Караул одержала победу в номинациях «Семья поэтов, знатоков легенд и родного слова» и «Мелодии предков». В номинации «Семья знатоков северного промысла и национального спорта» лучшие результаты показали члены семьи потомков рода Яр из посёлка Носок сельского поселения Караул. Приехавшая из посёлка Потапово семья Болиных победила в номинации «Хранители истории, реликвий и оберегов». Призами администрации муниципального района награждены знаток эвенкийского языка Татьяна Болина и выдающийся представитель долганского этноса Константин Уксусников. Кроме того, в рамках церемонии зрителям был продемонстрирован видеодневник фестиваля, а его участники выступили со своими лучшими номерами. Также свои номера подарили зрителям артисты Городского дома культуры, вокальный ансамбль «Сулускан» и образцовый детский хореографический ансамбль «Таймыр» отделения хореографии Детской школы искусств им. Б. Н. Молчанова. Фестиваль-конкурс проводится с 2014 года в целях сохранения культурного наследия, этнической самобытности, возрождения и развития языков коренных малочисленных народов Таймыра, раскрытия и развития творческого потенциала людей из числа коренных малочисленных народов Таймыра. Его организатором выступает управление образования администрации муниципального района. Фото пресс-службы Дудинки

Просмотров:76 В Городском доме культуры состоялась торжественная церемония закрытия III муниципального фестиваля-конкурса семей «Возрождение родного языка – через всех и каждого - 2019».Участие в мероприятии приняли Татьяна Друппова, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев, вице-президент Региональной ассоциации коренных малочисленных народов севера Красноярского края Анфиса Никифорова, главный специалист управления региональных проектов Заполярного филиала компании «Норникель» Марьяна Якупова, члены жюри фестиваля и семьи-участники конкурса.Обращаясь к собравшимся, Татьяна Друппова, заместитель главы муниципального района по вопросам образования и культуры отметила: «Мы достигли того, о чем мечтали, – участниками фестиваля стали дети дошкольного и младшего школьного возраста. Это очень важно, что малыши стремятся узнать родной язык, культуру и фольклор, с радостью и гордостью носят национальную одежду. Я уверена, что и в будущем они будут сохранять всё, что они узнали в детстве. Огромное спасибо участникам конкурса, работникам образования и культуры, представителям ассоциаций за проведение этого замечательного фестиваля».Фестиваль проходил в несколько этапов: учрежденческий, поселковый, поселенческий и муниципальный. Во втором и третьем этапах участвовало порядка 100 таймырских семей. В следующий, муниципальный, этап прошли семь семей, которые на протяжении трёх дней угощали членов жюри национальными блюдами, демонстрировали семейные обереги и национальную одежду, рассказывали о своей родословной, пели на родных языках, читали стихи и рассказывали сказки своего сочинения, соревновались в навыках северного промысла и национального спорта.В итоге в номинации «Модный марафон» победителями стали представители рода Киргизовых из посёлка Кресты сельского поселения Хатанга. Они же выиграли Гран-при фестиваля. Лучшей в номинации «Тепло родного очага» стала семья потомков рода Хукочар из Дудинки. Семья Яднэ из посёлка Тухард сельского поселения Караул одержала победу в номинациях «Семья поэтов, знатоков легенд и родного слова» и «Мелодии предков». В номинации «Семья знатоков северного промысла и национального спорта» лучшие результаты показали члены семьи потомков рода Яр из посёлка Носок сельского поселения Караул. Приехавшая из посёлка Потапово семья Болиных победила в номинации «Хранители истории, реликвий и оберегов».Призами администрации муниципального района награждены знаток эвенкийского языка Татьяна Болина и выдающийся представитель долганского этноса Константин Уксусников.Кроме того, в рамках церемонии зрителям был продемонстрирован видеодневник фестиваля, а его участники выступили со своими лучшими номерами. Также свои номера подарили зрителям артисты Городского дома культуры, вокальный ансамбль «Сулускан» и образцовый детский хореографический ансамбль «Таймыр» отделения хореографии Детской школы искусств им. Б. Н. Молчанова.Фестиваль-конкурс проводится с 2014 года в целях сохранения культурного наследия, этнической самобытности, возрождения и развития языков коренных малочисленных народов Таймыра, раскрытия и развития творческого потенциала людей из числа коренных малочисленных народов Таймыра. Его организатором выступает управление образования администрации муниципального района.Фото пресс-службы Дудинки