Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41866

10 декабря 2019, 16:05



Слёт социальных предпринимателей Севера в Мончегорске принял эстафету у Норильска.

Что может предложить Север путешественникам из разных городов и стран? Как социальные предприниматели могут включиться в процесс привлечения и удержания туристов? Какие инструменты есть в арсенале как у новичков, так и уже опытных бизнесменов? На эти и другие вопросы пытались ответить участники слета вместе с приглашенными экспертами – гуру в сфере промышленного, культурного, гастрономического, спортивного, социального, событийного и экологического туризма. Здесь речь может идти о туристическом бизнесе, в частности, о гастрономическом туризме, считают участники слёта социальных предпринимателей. По мнению специалистов, развитие этого направления в Заполярье вполне может себя оправдать. Заинтересовывать иностранцев планируется не только северной едой. Популярным во всём мире становится экотуризм. Под Мончегорском привлечь внимание туристов может Лапландский заповедник. Яркий пример успешного развития туризма на территории присутствия «Норникеля» - Норильск. В этом городе при поддержке компании был создан туристический кластер «Арктический». «У нас же тоже всё начиналось с того, что первые туроператоры были местными, это просто люди, которым было интересно заниматься охотой, рыбалкой, любители местной природы, - рассказывает Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. - Это были предприниматели, которые создавали какие-то свои туристические базы, даже просто базы отдыха. Ездили сами отдыхать туда с друзьями, а со временем стали возить туристов. И сейчас турпоток увеличивается». Социальное предпринимательство - это не только дополнительные рабочие места, но и изменение городской среды. Предприниматели предлагают услуги, которых до этого в их муниципалитетах не было. Это могут быть и медицинские, и развлекательные услуги, и социальное обслуживание на дому. Объединяет этих людей одно: в результате их работы быт в городах меняется в лучшую сторону.

Просмотров:80 Третий cлёт социальных предпринимателей Севера состоялся в Мончегорске. В этом году город принял эстафету у Норильска и Никеля. Главной темой мероприятия стало развитие туризма и индустрии сервиса и гостеприимства в заполярных регионах.Что может предложить Север путешественникам из разных городов и стран? Как социальные предприниматели могут включиться в процесс привлечения и удержания туристов? Какие инструменты есть в арсенале как у новичков, так и уже опытных бизнесменов? На эти и другие вопросы пытались ответить участники слета вместе с приглашенными экспертами – гуру в сфере промышленного, культурного, гастрономического, спортивного, социального, событийного и экологического туризма.Здесь речь может идти о туристическом бизнесе, в частности, о гастрономическом туризме, считают участники слёта социальных предпринимателей. По мнению специалистов, развитие этого направления в Заполярье вполне может себя оправдать.Заинтересовывать иностранцев планируется не только северной едой. Популярным во всём мире становится экотуризм. Под Мончегорском привлечь внимание туристов может Лапландский заповедник.Яркий пример успешного развития туризма на территории присутствия «Норникеля» - Норильск. В этом городе при поддержке компании был создан туристический кластер «Арктический».«У нас же тоже всё начиналось с того, что первые туроператоры были местными, это просто люди, которым было интересно заниматься охотой, рыбалкой, любители местной природы, - рассказывает Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. - Это были предприниматели, которые создавали какие-то свои туристические базы, даже просто базы отдыха. Ездили сами отдыхать туда с друзьями, а со временем стали возить туристов. И сейчас турпоток увеличивается».Социальное предпринимательство - это не только дополнительные рабочие места, но и изменение городской среды. Предприниматели предлагают услуги, которых до этого в их муниципалитетах не было. Это могут быть и медицинские, и развлекательные услуги, и социальное обслуживание на дому. Объединяет этих людей одно: в результате их работы быт в городах меняется в лучшую сторону.