Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41866
10 декабря 2019, 16:05

Слёт социальных предпринимателей Севера в Мончегорске принял эстафету у Норильска.


Третий cлёт социальных предпринимателей Севера состоялся в Мончегорске. В этом году город принял эстафету у Норильска и Никеля. Главной темой мероприятия стало развитие туризма и индустрии сервиса и гостеприимства в заполярных регионах.
Что может предложить Север путешественникам из разных городов и стран? Как социальные предприниматели могут включиться в процесс привлечения и удержания туристов? Какие инструменты есть в арсенале как у новичков, так и уже опытных бизнесменов? На эти и другие вопросы пытались ответить участники слета вместе с приглашенными экспертами – гуру в сфере промышленного, культурного, гастрономического, спортивного, социального, событийного и экологического туризма.
Здесь речь может идти о туристическом бизнесе, в частности, о гастрономическом туризме, считают участники слёта социальных предпринимателей. По мнению специалистов, развитие этого направления в Заполярье вполне может себя оправдать.
Заинтересовывать иностранцев планируется не только северной едой. Популярным во всём мире становится экотуризм. Под Мончегорском привлечь внимание туристов может Лапландский заповедник.
Яркий пример успешного развития туризма на территории присутствия «Норникеля» - Норильск. В этом городе при поддержке компании был создан туристический кластер «Арктический».
«У нас же тоже всё начиналось с того, что первые туроператоры были местными, это просто люди, которым было интересно заниматься охотой, рыбалкой, любители местной природы, - рассказывает Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. - Это были предприниматели, которые создавали какие-то свои туристические базы, даже просто базы отдыха. Ездили сами отдыхать туда с друзьями, а со временем стали возить туристов. И сейчас турпоток увеличивается».
Социальное предпринимательство - это не только дополнительные рабочие места, но и изменение городской среды. Предприниматели предлагают услуги, которых до этого в их муниципалитетах не было. Это могут быть и медицинские, и развлекательные услуги, и социальное обслуживание на дому. Объединяет этих людей одно: в результате их работы быт в городах меняется в лучшую сторону.

Просмотров:80
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 10 декабря 2019 
16:36   Бумажная или электронная трудовая книжка. Ваш выбор? 16:05   Слёт социальных предпринимателей Севера в Мончегорске принял эстафету у Норильска.
16:04   В столице Таймыра наградили победителей фестиваля «Возрождение родного языка – через всех и каждого - 2019». 16:03   Александр Усс поздравил почётного гражданина края и Норильска Владимира Долгих с 95-летием.
14:52   В Норильске состоялась рабочая встреча по вопросам безопасности пассажирских перевозок. 14:23   8 школьников Норильска и Таймыра отправятся на главную ёлку в Кремль.
12:09   Сергей Ребрий и Варвара Бабаянц: норильчане выбрали любимых актёров. 12:05   В Красноярск прилетел многократный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев.
12:04   Норильчанин Александр Никонов стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо. 11:51   Восемь дней «Прогулок по Вселенной». В Норильске завершился Фестиваль света.

 9 декабря 2019 
18:55   В красноярском онкоцентре появился новый аппарат лучевой терапии: старый отработал 20 лет. 18:44   Тёплые остановки выдерживают норильские холода, но не справляются с человеческим фактором.
18:36   В Красноярском крае стали меньше употреблять алкоголь и курить. 18:30   «Создаём будущее!»: Росстат представил слоган Всероссийской переписи населения.
17:24   В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии. 17:20   В ГЦК прошёл третий фестиваль-конкурс GeekOn-2019.
17:16   С 1 января в Красноярском крае введут налог на самозанятых. 16:20   Штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер.
15:46   В Центре безопасности движения состоялся городской конкурс по ПДД «Добрая дорога детства - 2019». 15:21   «РостТех» не согласен с предписанием Росприроднадзора, обязывающим его приступить к сбору и вывозу ТКО на Таймыре.
14:43   Реабилитация полярной совы, которую с огнестрельным ранением крыла нашли в пятницу недалеко от Талнаха, займёт не один месяц. 14:39   Норильчанка Александра Нуркенова выступит на первенстве Европы по карате, которое пройдёт в феврале в Будапеште.
14:39   Большому туризму - большую гостиницу. Бизнес-отель на 5 этажей и 132 комфортабельных номера откроется в Норильске осенью 2020 года. 14:35   Девять дней назад не стало нашей замечательной коллеги - художника-дизайнера «Заполярной Правды» Ирины Бедановой.
14:07   МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 1/4 финала Кубка России против КПРФ. 14:05   12 декабря, в День Конституции, в Норильске пройдёт приём граждан по личным вопросам.
14:04   Норильчане выступили на краевых соревнованиях по дзюдо. 14:02   36-летняя норильчанка предстанет перед судом за уклонение от административного надзора.
13:35   В кайерканском «Юбилейном» прошёл VIII Фестиваль эстрадного вокала «Хорошие песни». Тема этого года – «Цвет настроения – песня». 13:35   «Заповедники Таймыра» отметили Международный день волонтёра.
13:31   Норильчан приглашают в «Гринландию». 12:34   «Норникель» и «Атомфлот» подписали соглашение о сотрудничестве.
12:17   Губернатор Александр Усс обсудил с главой Таймыра Евгением Вершининым перспективы развития района.

 6 декабря 2019 
17:52   В Норильском колледже искусств состоялась творческая встреча со Светланой Гофбауэр-Галицыной, ветераном Центрального телевидения, создавшей немало популярных программ. 17:43   Стела на перекрёстке Ленинский пр. – ул. Орджоникидзе после реконструкции засияла с новой силой.
17:32   Город ждут «Норильские музыкальные сезоны»: три дня симфонической музыки. 17:29   «Газета на шарах»: «Заполярная Правда» вместе с читателями-волонтёрами создает необычные подарочные наборы с ёлочными шарами.
17:07   Своё письмо. Таймыр отпраздновал 40-летие долганской письменности. 17:01   Выпускник норильской спортивной школы № 4 стал победителем международного турнира по вольной борьбе.
16:59   Новогоднее настроение дарит театр. Ярмарка, мастер-классы и спектакли ждут горожан в эти выходные. 16:53   МФК «Норильский никель» объявляет конкурс детских поделок.
16:25   Ринат Ахметчин: «Нам удалось наладить конструктивный диалог в вопросах строительства в Арктике». 15:36   Александр Крутиков: «В течение ближайших 15 лет мы ожидаем запуск в Арктике нескольких сотен средних и крупных проектов, которые дадут до 200 000 рабочих мест».
15:13   В 36 посёлках Красноярского края впервые появилась сотовая связь. 15:07   Норильск вошёл в список победителей конкурса «Города для детей - 2019».
15:01   Волонтёры «Норникеля» провели благотворительную ярмарку. 14:20   Врачи краевой больницы вернулись со стажировки из немецкой клиники Шарите и приступают к работе в новом хирургическом корпусе.
13:36   Автомобилистов в 2020 году ждут новинки в законах и новые штрафы. 13:35   Девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее» в разгаре. В нём принимают активное участие глава Норильска и спикер норильского горсовета.

 5 декабря 2019 
17:22   Госавтоинспекторы проверили режим работы водителей пассажирского транспорта.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх