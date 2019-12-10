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10 декабря 2019, 16:36



Бумажная или электронная трудовая книжка. Ваш выбор?

Данные о стаже россиян начнут хранить в электронном виде, и работодатели будут обязаны представлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности застрахованных граждан. Соответствующий пакет законов поддержал комитет Совета Федерации по социальной политике, сообщает «Парламентская газета». Как пояснил заместитель главы Минтруда Всеволод Вуколов, начиная с 15 февраля 2020 года при «кадровом событии» в жизни сотрудника работодатель сможет передавать эти сведения в базу Пенсионного фонда. Таким образом, у граждан будет почти целый год, до 31 декабря 2020 года, чтобы принять решение — хотят ли они оставить бумажную трудовую книжку или перейти на электронную. До конца следующего года каждый работник должен подать работодателю заявление, в котором укажет, должен ли отдел кадров и дальше вести его бумажную трудовую книжку или хранить информацию о его трудовой деятельности можно только в электронном виде. Если сотрудник откажется от трудовой книжки, то ему её вернут, и работодатель больше не будет нести ответственность за её ведение. Если сотрудник по каким-то причинам не сможет сообщить о своём решении, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку. При этом гражданам, впервые поступившим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Среди преимуществ электронных трудовых книжек Всеволод Вуколов отметил дополнительную защиту трудовых прав работников, так как «гражданин онлайн сможет следить за тем, каким образом соблюдаются его трудовые права». «Сохранность данных на электронных трудовых книжках выше, чем на бумажных, которые могут быть утрачены», — уверен председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Просмотров:23 Данные о стаже россиян начнут хранить в электронном виде, и работодатели будут обязаны представлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности застрахованных граждан. Соответствующий пакет законов поддержал комитет Совета Федерации по социальной политике, сообщает «Парламентская газета».Как пояснил заместитель главы Минтруда Всеволод Вуколов, начиная с 15 февраля 2020 года при «кадровом событии» в жизни сотрудника работодатель сможет передавать эти сведения в базу Пенсионного фонда. Таким образом, у граждан будет почти целый год, до 31 декабря 2020 года, чтобы принять решение — хотят ли они оставить бумажную трудовую книжку или перейти на электронную.До конца следующего года каждый работник должен подать работодателю заявление, в котором укажет, должен ли отдел кадров и дальше вести его бумажную трудовую книжку или хранить информацию о его трудовой деятельности можно только в электронном виде.Если сотрудник откажется от трудовой книжки, то ему её вернут, и работодатель больше не будет нести ответственность за её ведение. Если сотрудник по каким-то причинам не сможет сообщить о своём решении, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку. При этом гражданам, впервые поступившим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.Среди преимуществ электронных трудовых книжек Всеволод Вуколов отметил дополнительную защиту трудовых прав работников, так как «гражданин онлайн сможет следить за тем, каким образом соблюдаются его трудовые права».«Сохранность данных на электронных трудовых книжках выше, чем на бумажных, которые могут быть утрачены», — уверен председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.