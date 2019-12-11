Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41873

11 декабря 2019, 12:46



Новый порядок списания задолженностей начнёт действовать в 2020 году.

По новому порядку приставам также нельзя будет блокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью, а также разными компенсационными и единовременными выплатами и пособиями. А работодателям в расчётных документах придётся указывать код вида доходов, который устанавливает Центробанк, потому что сегодня приставы не могут узнать заранее, откуда именно на счетах должника появились деньги. Закон начнёт действовать 1 июня 2020 года.

Просмотров:151 Приставы больше не смогут списывать в счёт долгов пенсии, родительские пособия, деньги материнского капитала и не только. Накануне закон подписал президент Владимир Путин.По новому порядку приставам также нельзя будет блокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью, а также разными компенсационными и единовременными выплатами и пособиями. А работодателям в расчётных документах придётся указывать код вида доходов, который устанавливает Центробанк, потому что сегодня приставы не могут узнать заранее, откуда именно на счетах должника появились деньги.Закон начнёт действовать 1 июня 2020 года.