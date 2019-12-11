Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41874

11 декабря 2019, 12:46



1 января больше норильских семей смогут воспользоваться ежемесячной выплатой в связи с рождением первого ребёнка.

Стоит отметить, что в доход входит не только заработная плата, но также пенсии, стипендии и иные социальные выплаты. Пособие выплачивается только на первого и второго ребёнка, рождённых с 2018 года, до достижения им трёхлетнего возраста. Для того чтобы оформить выплаты в управлении социальной политики, матерям необходимо при себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, справку о доходах семьи и номер расчётного счёта, на который будут поступать начисления.

Просмотров:138 В новом году право на ежемесячную выплату возникнет у граждан, в семьях которых среднедушевой доход не превышает двух величин прожиточного минимума или 35 580 рублей.Стоит отметить, что в доход входит не только заработная плата, но также пенсии, стипендии и иные социальные выплаты. Пособие выплачивается только на первого и второго ребёнка, рождённых с 2018 года, до достижения им трёхлетнего возраста. Для того чтобы оформить выплаты в управлении социальной политики, матерям необходимо при себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, справку о доходах семьи и номер расчётного счёта, на который будут поступать начисления.