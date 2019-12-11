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11 декабря 2019, 12:46

1 января больше норильских семей смогут воспользоваться ежемесячной выплатой в связи с рождением первого ребёнка.


В новом году право на ежемесячную выплату возникнет у граждан, в семьях которых среднедушевой доход не превышает двух величин прожиточного минимума или 35 580 рублей.
Стоит отметить, что в доход входит не только заработная плата, но также пенсии, стипендии и иные социальные выплаты. Пособие выплачивается только на первого и второго ребёнка, рождённых с 2018 года, до достижения им трёхлетнего возраста. Для того чтобы оформить выплаты в управлении социальной политики, матерям необходимо при себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, справку о доходах семьи и номер расчётного счёта, на который будут поступать начисления.

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