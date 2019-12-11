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11 декабря 2019, 12:49



Сомнения ГАИ выдавят по капле: инспекторы ГИБДД вооружатся алко- и наркотектором.



Просмотров:122 Проверять водителей на опьянение будут по-новому: устройство под названием «алкотектор» представили разработчики на профильном форуме. Речь идёт об экспресс-тестах, которые не определяют количество запрещённых веществ в организме человека, а указывают лишь на их наличие. Пока устройства только тестируют. Перед тем как их внедрить, нужно исправить несколько законодательных противоречий, внести поправки в порядок освидетельствования водителя. МВД уже разработало соответствующее постановление. Там, кстати, сказано, что отказ водителя подуть в алкотектор не должен повлечь никаких последствий, так как его показания для инспектора - это лишь сигнал, как запах изо рта или несвязная речь.