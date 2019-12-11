Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41876

11 декабря 2019, 12:50



Пьяные водители могут остаться без машин: ГИБДД поддержало идею конфисковывать автомобили у тех, кто повторно сел за руль в нетрезвом виде.

Сейчас за езду в нетрезвом виде водителей наказывают лишением прав на срок до двух лет и штрафом в 30 тысяч рублей. А за повторное нарушение наказание становится уголовным, и за это будет грозить штраф уже в 300 тысяч и лишение свободы до двух лет. По мнению руководителя общественной системы «Обеспечения безопасности дорожного движения» Константина Крохмаля, конфискация автомобилей - более эффективная мера в борьбе с пьяными водителями. Ожидается, что новый кодекс может быть принят в следующем году и вступит в силу с 1 января 2021 года.

Просмотров:127 Такую норму Госавтоинспекция уже внесла в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Ранее изымать машины предлагало МВД. Премьер-министр Дмитрий Медведев эту идею поддержал, но с оговоркой - автомобили должны забирать только у тех, кто попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.Сейчас за езду в нетрезвом виде водителей наказывают лишением прав на срок до двух лет и штрафом в 30 тысяч рублей. А за повторное нарушение наказание становится уголовным, и за это будет грозить штраф уже в 300 тысяч и лишение свободы до двух лет. По мнению руководителя общественной системы «Обеспечения безопасности дорожного движения» Константина Крохмаля, конфискация автомобилей - более эффективная мера в борьбе с пьяными водителями.Ожидается, что новый кодекс может быть принят в следующем году и вступит в силу с 1 января 2021 года.