Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41877

11 декабря 2019, 12:56



В новый год без долгов. ЖКС проводит традиционную предновогоднюю акцию.

Компания «Жилкомсервис» готова списать пени за несвоевременную или неполную оплату за жилищно-коммунальные услуги. Главное условия - оплатить всю сумму долга перед ЖКС (без суммы пени). Затем обратиться в отдел по работе с дебиторской задолженностью на ул. Талнахскую, 5 (каб. 4 или 4а), где специалисты помогут оформить заявление о списании имеющейся пени. С собой обязательно нужно взять копии платёжного документа и квитанции. «Важный момент! Если по лицевому счёту имеется решение суда о взыскании задолженности, необходимо оплатить государственную пошлину», - отмечают в ЖКС. По информации управляющей компании, на данный момент на её территории суммарный долг жителей за жилищно-коммунальные услуги приближается к 300 миллионам. Самый крупный долг собственника - 850 тысяч рублей. Акция «В новый год без долгов» проводится до 31 декабря.

Просмотров:143 Компания «Жилкомсервис» готова списать пени за несвоевременную или неполную оплату за жилищно-коммунальные услуги. Главное условия - оплатить всю сумму долга перед ЖКС (без суммы пени). Затем обратиться в отдел по работе с дебиторской задолженностью на ул. Талнахскую, 5 (каб. 4 или 4а), где специалисты помогут оформить заявление о списании имеющейся пени. С собой обязательно нужно взять копии платёжного документа и квитанции.«Важный момент! Если по лицевому счёту имеется решение суда о взыскании задолженности, необходимо оплатить государственную пошлину», - отмечают в ЖКС.По информации управляющей компании, на данный момент на её территории суммарный долг жителей за жилищно-коммунальные услуги приближается к 300 миллионам. Самый крупный долг собственника - 850 тысяч рублей.Акция «В новый год без долгов» проводится до 31 декабря.