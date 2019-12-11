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11 декабря 2019, 13:42



СФУ вошёл в тройку самых экологичных университетов России.

Всемирный рейтинг университетов - первый и единственный в мире, оценивающий причастность вузов к развитию «зелёной экономики». Цель - привлечение внимания академической общественности к решению проблем экологии и сохранению природных ресурсов.

Просмотров:132 Университет Индонезии опубликовал ежегодный глобальный рейтинг устойчивого развития и качественной университетской среды UI GreenMetric. Сибирский федеральный университет вошёл в тройку самых экологичных вузов России. Среди мировых вузов СФУ занял 179-ю строчку, улучшив свои позиции по сравнению с 2018 годом на 194 пункта. Всего в мировом рейтинге представлены 780 университетов из 85 стран мира.Всемирный рейтинг университетов - первый и единственный в мире, оценивающий причастность вузов к развитию «зелёной экономики». Цель - привлечение внимания академической общественности к решению проблем экологии и сохранению природных ресурсов.