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11 декабря 2019, 13:46



Открытие городской ёлки обещает быть ярким. Завершится праздник салютом.

- Сюжет здесь нехитрый: разбуженный подготовкой к празднику бурый Мишка не понимает всей суматохи, ведь он никогда не видел Нового года, а Дед Мороз и Снегурочка показывают ему всю красоту главного зимнего события, - делится деталями Андрей Дустимов, художественный руководитель театра-студии ГЦК. - В программе будут вокальные и хореографические номера, последние - от коллективов «Шкода» и «Болеро» из Городского центра культуры. Традиционно праздник не пройдёт без поздравительного слова главы Норильска Рината Ахметчина и церемонии зажжения красавицы-ёлки. Завершится открытие красочным салютом. - Сейчас все готовы на 100%, и праздник состоится при любой погоде, - заверил собеседник. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:190 Учитывая погоду, организаторы по традиции делают праздник не длительным, зато кратковременность компенсируется красочностью события.- Сюжет здесь нехитрый: разбуженный подготовкой к празднику бурый Мишка не понимает всей суматохи, ведь он никогда не видел Нового года, а Дед Мороз и Снегурочка показывают ему всю красоту главного зимнего события, - делится деталями Андрей Дустимов, художественный руководитель театра-студии ГЦК. - В программе будут вокальные и хореографические номера, последние - от коллективов «Шкода» и «Болеро» из Городского центра культуры.Традиционно праздник не пройдёт без поздравительного слова главы Норильска Рината Ахметчина и церемонии зажжения красавицы-ёлки. Завершится открытие красочным салютом.- Сейчас все готовы на 100%, и праздник состоится при любой погоде, - заверил собеседник.Фото Владимира Макушкина