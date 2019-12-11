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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:08 Ветераны ВОВ в 2020 году получат повышенную материальную помощь к празднику Победы и личным юбилеям.
17:57 Норильские парламентарии обсудили увеличение подъёмных врачам до полумиллиона рублей.
17:19 Квартира в жилом комплексе «Серебряный берег» города Ейска - это отличный баланс цены и качества.
16:59 Финансовый супермаркет «Акционер» - это выгодное вложение денег, купля-продажа акций, торговля на российском и международном рынке.
16:03 «Будут есть как в самолетах»: в краевой больнице стали по-новому кормить пациентов.
16:00 Диетологи назвали самые вредные блюда на новогоднем столе.
15:30 В России появится единая модель повышения квалификации педагогов.
15:04 Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года.
15:02 Когда часы 12 бьют - пора жениться. Как и зачем, расскажут в «Юбилейном».
15:02 Мандариновая ёлка вот-вот расцветёт в талнахском культурно-досуговом центре.
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