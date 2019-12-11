Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41880

11 декабря 2019, 14:04



Автомобилист сбил на пешеходном переходе женщину с девочкой-подростком.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель за 12 месяцев к административной ответственности привлекался четыре раза. Дважды - за тонировку и два раза - за то, что ездил без включённых фар. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 12.24 КоАП РФ - нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего.

Просмотров:189 Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 декабря около 18 часов на пешеходном переходе в районе Талнахской, 12б. Водитель на автомобиле «Киа» допустил наезд на женщину с девочкой-подростком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пешеходы пострадали: ребёнок госпитализирован и находится в больнице, мать получила ушибы.Сотрудники ГИБДД установили, что водитель за 12 месяцев к административной ответственности привлекался четыре раза. Дважды - за тонировку и два раза - за то, что ездил без включённых фар.По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 12.24 КоАП РФ - нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего.