Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41881

11 декабря 2019, 14:20



Норильчанин предстанет перед судом за попытку «рейдерского захвата» предприятия.

Уголовное дело направлено в суд. Новоиспечённому директору грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.

Просмотров:180 По версии следствия, в июне этого года 53-летний обвиняемый, будучи одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью, изготовил подложный протокол от имени всех учредителей. Этим он возложил на себя полномочия директора, которым до этого являлся другой человек. Поддельный документ мошенник предоставил в налоговую, чтобы внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.Уголовное дело направлено в суд. Новоиспечённому директору грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.