Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41882

11 декабря 2019, 14:31



Король зимы Снегус ждёт юных норильчан в ГЦК, чтобы вместе встретить Новый год.

Городской центр культуры приглашает на новогоднее представление «Королевство ВеЛеЗиОс». Перед началом сказки маленькие норильчане смогут встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой в фойе выставочного зала, рассказать им стихи, получить сладкие подарки и сфотографироваться у ёлочки. После, уже на большой сцене, Дедушка Мороз расскажет ребятам удивительную историю о волшебном мире, где временами года правят короли и королевы. Но всё меняется, когда в установленные веками порядки вмешивается алчный повелитель времени Часовщик, который всё переворачивает с ног на голову. Представления пройдут с 28 декабря по 6 января. Билеты продаются в кассе Городского центра культуры. Справки по телефону 22-99-14.

Просмотров:148 Городской центр культуры приглашает на новогоднее представление «Королевство ВеЛеЗиОс». Перед началом сказки маленькие норильчане смогут встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой в фойе выставочного зала, рассказать им стихи, получить сладкие подарки и сфотографироваться у ёлочки.После, уже на большой сцене, Дедушка Мороз расскажет ребятам удивительную историю о волшебном мире, где временами года правят короли и королевы. Но всё меняется, когда в установленные веками порядки вмешивается алчный повелитель времени Часовщик, который всё переворачивает с ног на голову.Представления пройдут с 28 декабря по 6 января. Билеты продаются в кассе Городского центра культуры. Справки по телефону 22-99-14.