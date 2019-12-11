Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41883

11 декабря 2019, 15:02



Мандариновая ёлка вот-вот расцветёт в талнахском культурно-досуговом центре.

С 25 по 29 декабря в районе Талнах в КДЦ им. В. Высоцкого пройдёт новогоднее представление и интерактивная программа «Мандариновая ёлка». Юные зрители попадут в сказочное государство царевны Мандаринки, встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, Котом Базилио, Мышкой Мотей, Зайцем Длинноухом, Волком Серджио и другими сказочными героями. Ребята смогут принять участие в новогоднем конкурсе на любимую песню Дедушки Мороза и поиграть. В конце представления каждый ребёнок получит в подарок от царевны вкусную и сладкую мандаринку. В фойе второго этажа гостей ожидают увлекательные мастер-классы для детей, выставка-продажа «Рождественский веночек», фотозона «Оранжевое настроение», конкурсы «Вкусная ёлка» и множество других неожиданных сюрпризов. Справки по телефону 37-19-54.

Просмотров:145 С 25 по 29 декабря в районе Талнах в КДЦ им. В. Высоцкого пройдёт новогоднее представление и интерактивная программа «Мандариновая ёлка».Юные зрители попадут в сказочное государство царевны Мандаринки, встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, Котом Базилио, Мышкой Мотей, Зайцем Длинноухом, Волком Серджио и другими сказочными героями. Ребята смогут принять участие в новогоднем конкурсе на любимую песню Дедушки Мороза и поиграть. В конце представления каждый ребёнок получит в подарок от царевны вкусную и сладкую мандаринку.В фойе второго этажа гостей ожидают увлекательные мастер-классы для детей, выставка-продажа «Рождественский веночек», фотозона «Оранжевое настроение», конкурсы «Вкусная ёлка» и множество других неожиданных сюрпризов.Справки по телефону 37-19-54.