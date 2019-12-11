Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41884

11 декабря 2019, 15:02



Когда часы 12 бьют - пора жениться. Как и зачем, расскажут в «Юбилейном».

После всех испытаний наступит новогодний час, и под бой курантов произойдёт волшебство - исполнятся все желания жителей Белоснежного Королевства, и начнётся новогодний бал. Представления пройдут 24-26 декабря и 3 января. Справки по телефонам: 39-26-72, 39-85-41.

Просмотров:145 Кайерканский культурно-досуговый центр готовит для своих зрителей новогоднее представление «Когда часы 12 бьют». Эта история о том, как в новогоднюю ночь Белоснежная Королева решила устроить смотр невест, чтобы женить сына - принца Инея. Смотрины обернутся удивительными приключениями главных героев сказки: загадочной Снежки, принца Инея, Ледяной Глыбы, Снежной Позёмки, Полярной Звезды и других необычных персонажей сказочного королевства.После всех испытаний наступит новогодний час, и под бой курантов произойдёт волшебство - исполнятся все желания жителей Белоснежного Королевства, и начнётся новогодний бал.Представления пройдут 24-26 декабря и 3 января. Справки по телефонам: 39-26-72, 39-85-41.