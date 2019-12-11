Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41885

11 декабря 2019, 15:04



Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года.

Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз, напоминает «Коммерсант». В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 года. За четыре года моратория российский бюджет сэкономил два триллиона рублей. Как отмечала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, законопроект «носит технический характер». «Необходимость его принятия связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ», - цитирует Павлову ТАСС. По её словам, доходы бюджета Пенсионного фонда РФ увеличатся на сумму более 634 миллиардов рублей, что позволит направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий. Добавим, в следующем году социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению планируют проиндексировать на 7%, страховую пенсию - повысить на 6,6%. Фото Алексея Филиппова/ТАСС

Просмотров:151 Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года.Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз, напоминает «Коммерсант». В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 года. За четыре года моратория российский бюджет сэкономил два триллиона рублей.Как отмечала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, законопроект «носит технический характер». «Необходимость его принятия связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ», - цитирует Павлову ТАСС. По её словам, доходы бюджета Пенсионного фонда РФ увеличатся на сумму более 634 миллиардов рублей, что позволит направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий.Добавим, в следующем году социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению планируют проиндексировать на 7%, страховую пенсию - повысить на 6,6%.Фото Алексея Филиппова/ТАСС