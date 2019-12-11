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11 декабря 2019, 15:30



В России появится единая модель повышения квалификации педагогов.

Уже состоялось пленарное заседание в режиме диалога, посвящённое формированию системы профессионального развития педагогов. На мероприятии выступили министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. В своём выступлении Васильева отметила, что дополнительное профессиональное образование для педагогов нуждается в модернизации, оно должно стать персонифицированным с использованием современных форматов обучения и актуального содержания программ. Министр заявила о необходимости создания Единого федерального портала, посвящённого дополнительному профессиональному педагогическому образованию, который будет включать программы, прошедшие профессионально-общественную экспертизу. При этом работа по отбору лучших электронных образовательных программ и ресурсов в текущем году уже началась. В ней приняли участие 19 пилотных регионов. – При наличии вариативности, различных подходов и моделей у нас должно прослеживаться единое пространство подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, – уточнила Ольга Васильева. Повышать уровень знаний по преподаваемому предмету, совершенствовать компетенции в части методической, психолого-педагогической деятельности и воспитательной работы учителя смогут на различных стажировочных площадках.

Просмотров:143 В Москве проходит совещание руководителей организаций дополнительного профессионального педагогического образования по теме «Единое пространство дополнительного профессионального образования – гарантия достижения целевых ориентиров национального проекта «Образование», сообщается на официальном портале.Уже состоялось пленарное заседание в режиме диалога, посвящённое формированию системы профессионального развития педагогов. На мероприятии выступили министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.В своём выступлении Васильева отметила, что дополнительное профессиональное образование для педагогов нуждается в модернизации, оно должно стать персонифицированным с использованием современных форматов обучения и актуального содержания программ.Министр заявила о необходимости создания Единого федерального портала, посвящённого дополнительному профессиональному педагогическому образованию, который будет включать программы, прошедшие профессионально-общественную экспертизу. При этом работа по отбору лучших электронных образовательных программ и ресурсов в текущем году уже началась. В ней приняли участие 19 пилотных регионов.– При наличии вариативности, различных подходов и моделей у нас должно прослеживаться единое пространство подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, – уточнила Ольга Васильева.Повышать уровень знаний по преподаваемому предмету, совершенствовать компетенции в части методической, психолого-педагогической деятельности и воспитательной работы учителя смогут на различных стажировочных площадках.