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11 декабря 2019, 16:00



Диетологи назвали самые вредные блюда на новогоднем столе.

Также диетологи к числу неполезных относят самый новогодний игристый напиток - шампанское. В нём содержится много сахара, а пузырьки раздражают желудок, что приводит как к неприятным ощущениям, так и к возникновению чувства голода. Для того чтобы Новый год прошёл без неприятных последствий, стоит воздержаться от колбас, ветчины и жирного мяса. Лучше заменить их обычной курицей или дичью. Не стоит в новый год увлекаться и сладостями, их лучше заменить фруктами.

Просмотров:179 Лидер по вредности на новогоднем столе - майонез. Просто жирная бомба для организма и фигуры. Полезная альтернатива этому соусу - греческий или обычный салатный йогурт. В опалу попала и любимая многими селёдка под шубой, а также солёная рыба. Эксперт «Российской газеты» диетолог Елена Соломатина поясняет, что крахмал, присутствующий в варёной свекле и моркови и ингредиентах популярного салата, повышает сахар в крови, что может быть чревато последствиями для людей с диабетом или близким к этому заболеванию состоянием. Более того, в сочетании с майонезом эти овощи открывают жировые клетки, что чревато ненужными отложениями в организме, особенно, если уже и так имеется лишний вес. Солёная рыба не полезна из-за содержащейся в ней соли, которая задерживает жидкость в организме, вызывая отёки и повышает давление. Второй по вредности салат на новогоднем столе - это оливье. В немилость у диетологов он попал из-за сочетания колбасы с майонезом.Также диетологи к числу неполезных относят самый новогодний игристый напиток - шампанское. В нём содержится много сахара, а пузырьки раздражают желудок, что приводит как к неприятным ощущениям, так и к возникновению чувства голода. Для того чтобы Новый год прошёл без неприятных последствий, стоит воздержаться от колбас, ветчины и жирного мяса. Лучше заменить их обычной курицей или дичью.Не стоит в новый год увлекаться и сладостями, их лучше заменить фруктами.