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11 декабря 2019, 16:03



«Будут есть как в самолетах»: в краевой больнице стали по-новому кормить пациентов.



Просмотров:166 В Красноярской краевой клинической больнице ввели таблет-питание. Теперь пациенты получают еду в индивидуальных ланч-боксах. Блюда в пищеблоке раскладывают в фарфоровые ёмкости с крышками, которые сохраняют тепло. Это особенно актуально для тех пациентов, кто пропускает завтрак или обед из-за процедур. Еду новым способом подают уже в восьми из 32 отделений стационара и в шести отделениях реанимации. Большинству пациентов нововведение понравилось. Тем не менее медсёстры фиксируют пожелания и замечания, после чего передают их руководству пищеблока.