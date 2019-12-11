Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41890

11 декабря 2019, 16:59



Финансовый супермаркет «Акционер» - это выгодное вложение денег, купля-продажа акций, торговля на российском и международном рынке.

«Акционер» - это не только финансовые операции, но и возможность получать консультации и поддержку, выбирать стратегию и работать на популярных торговых платформах.

Просмотров:132 Финансовый супермаркет представляет брокеров: инвестиционные компании «Ай Ти Инвест», «Церих Кэпитал Менеджмент» и нового партнёра - компанию «Открытие Брокер».«Акционер» - это не только финансовые операции, но и возможность получать консультации и поддержку, выбирать стратегию и работать на популярных торговых платформах.