Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41891

11 декабря 2019, 17:19



Квартира в жилом комплексе «Серебряный берег» города Ейска - это отличный баланс цены и качества.

«Серебряный берег» - это низкая цена на квартиры премиум-класса. Не откладывайте на завтра возможность купить квартиру в Ейске и стать владельцем качественного жилья у моря по выгодной цене. Телефоны для стравок: +7(918)430-85-68, +7(86132)58-568, е-mail info@giltrust.ru, сайт http://www.giltrust.ru/, инстаграм serebryanyy_bereg.

Просмотров:119 Квартира в ЖК «Серебряный берег» - это не просто жильё, это настоящий дом, уютный и благоустроенный. Жилой комплекс оснащён охраняемой территорией, на которой обеспечено круглосуточное патрулирование и видеоконтроль. Здесь же обустроен ухоженный двор.«Серебряный берег» - это низкая цена на квартиры премиум-класса.Не откладывайте на завтра возможность купить квартиру в Ейске и стать владельцем качественного жилья у моря по выгодной цене.Телефоны для стравок: +7(918)430-85-68, +7(86132)58-568,е-mail info@giltrust.ru,сайт http://www.giltrust.ru/,инстаграм serebryanyy_bereg.