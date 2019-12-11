Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41892

11 декабря 2019, 17:57



Норильские парламентарии обсудили увеличение подъёмных врачам до полумиллиона рублей.

Необходимость в этих изменениях назрела давно: по данным на 1 января нынешнего года общая укомплектованность норильских учреждений здравоохранения врачебными кадрами - всего 61,8%, узкими специалистами - и того ниже. Число среднего медперсонала - только 81,2%. - Особенно остро не хватает педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов. Также территории недостаёт неврологов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, офтальмологов, оториноларингологов. На октябрь 2019 года потребность во врачах дефицитных специальностей в учреждениях здравоохранения составляет 252 вакансии. Приглашённые по программе специалисты частично перекрывают отток работников из медицинских учреждений Норильска, - отметила Владислава Севастьянова. Напомним, что за годы действия программы приглашения дефицитных специалистов в Норильск приехали работать 237 медиков. Но за последние три года существенно повысился и отток врачей – до 212 человек, а приехали за это время только 165 специалистов. В ходе обсуждения предлагаемой корректировки депутат Наталья Плотникова предложила коллегам и специалистам администрации города повторно обратиться в Заксобрание края, правительство региона и к губернатору с просьбой включить Норильск в состав программы «Земский доктор»: - Даже не северные субъекты дают по два миллиона рублей по этой программе своим докторам. Не знаю, возможно ли наше включение туда, но было бы хорошо, если бы край добавлял хотя бы свои 500 тысяч к нашим, муниципальным, деньгам. В свою очередь главврач межрайонной горбольницы № 1 Константин Горбель отметил, что важно подходить к решению проблемы комплексно: - Современная молодёжь очень прагматична. Заинтересованности в приезде в Норильск у них нет, это хорошо видно на ярмарках вакансий в Красноярском медуниверситете, куда регулярно езжу в поисках медиков для своей больницы. Людей трудно задержать только единовременной выплатой. Они приезжают, получают деньги, работают несколько лет и уезжают. Мне кажется, нужен другой подход: «привязывать» ребят со студенческой скамьи. Надо думать, как помогать им учиться, возможно, оплачивать приезд сюда на практику, или платить сразу полный пакет «полярок», или применять какие-то иные меры. Предложения парламентариев на комиссии учли, а вопрос о повышения выплат будет вынесен на сессию горсовета. Окончательное решение депутаты примут в ходе 17-й сессии городского Совета. Фото Ирины Яринской

Просмотров:135 Эта тема уже неоднократно обсуждалась, и на прошедшем накануне заседании депутатской комиссии по социальной политике предложены конкретные меры. Как пояснила начальник управления по персоналу администрации Норильска Владислава Севастьянова, изменения в программу приглашения дефицитных специалистов исключают разбивку по квалификационным категориям при выплате им единовременной материальной помощи. Предложено установить подъёмные для среднего медицинского персонала в размере 150 тысяч рублей. Для работников отраслей культуры, образования и спорта максимальный размер матпомощи останется на уровне 300 тысяч рублей, а вот для врачей этот порог планируется увеличить до 500 тысяч рублей.Необходимость в этих изменениях назрела давно: по данным на 1 января нынешнего года общая укомплектованность норильских учреждений здравоохранения врачебными кадрами - всего 61,8%, узкими специалистами - и того ниже. Число среднего медперсонала - только 81,2%.- Особенно остро не хватает педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов. Также территории недостаёт неврологов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, офтальмологов, оториноларингологов. На октябрь 2019 года потребность во врачах дефицитных специальностей в учреждениях здравоохранения составляет 252 вакансии. Приглашённые по программе специалисты частично перекрывают отток работников из медицинских учреждений Норильска, - отметила Владислава Севастьянова.Напомним, что за годы действия программы приглашения дефицитных специалистов в Норильск приехали работать 237 медиков. Но за последние три года существенно повысился и отток врачей – до 212 человек, а приехали за это время только 165 специалистов.В ходе обсуждения предлагаемой корректировки депутат Наталья Плотникова предложила коллегам и специалистам администрации города повторно обратиться в Заксобрание края, правительство региона и к губернатору с просьбой включить Норильск в состав программы «Земский доктор»:- Даже не северные субъекты дают по два миллиона рублей по этой программе своим докторам. Не знаю, возможно ли наше включение туда, но было бы хорошо, если бы край добавлял хотя бы свои 500 тысяч к нашим, муниципальным, деньгам.В свою очередь главврач межрайонной горбольницы № 1 Константин Горбель отметил, что важно подходить к решению проблемы комплексно:- Современная молодёжь очень прагматична. Заинтересованности в приезде в Норильск у них нет, это хорошо видно на ярмарках вакансий в Красноярском медуниверситете, куда регулярно езжу в поисках медиков для своей больницы. Людей трудно задержать только единовременной выплатой. Они приезжают, получают деньги, работают несколько лет и уезжают. Мне кажется, нужен другой подход: «привязывать» ребят со студенческой скамьи. Надо думать, как помогать им учиться, возможно, оплачивать приезд сюда на практику, или платить сразу полный пакет «полярок», или применять какие-то иные меры.Предложения парламентариев на комиссии учли, а вопрос о повышения выплат будет вынесен на сессию горсовета. Окончательное решение депутаты примут в ходе 17-й сессии городского Совета.Фото Ирины Яринской