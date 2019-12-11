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11 декабря 2019, 18:08



Ветераны ВОВ в 2020 году получат повышенную материальную помощь к празднику Победы и личным юбилеям.

В 2020 году предлагается увеличить размер материальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам до 50 тысяч рублей. Сумма поддержки ветеранам к юбилейным датам составит 10 тысяч рублей, а матпомощи ко дню рождения ветеранов ВОВ старше 90 лет - три тысячи рублей. - Такие меры позволят усилить адресность социальной поддержки для отдельных категорий граждан, - отметила Светлана Бабурина, начальник управления соцполитики администрации Норильска. Парламентарии единогласно утвердили предлагаемые изменения. Окончательное решение будет принято в ходе 17-й сессии городского Совета.

Просмотров:119 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий норильчан обсудили на комиссии по соцполитике норильские депутаты.В 2020 году предлагается увеличить размер материальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам до 50 тысяч рублей. Сумма поддержки ветеранам к юбилейным датам составит 10 тысяч рублей, а матпомощи ко дню рождения ветеранов ВОВ старше 90 лет - три тысячи рублей.- Такие меры позволят усилить адресность социальной поддержки для отдельных категорий граждан, - отметила Светлана Бабурина, начальник управления соцполитики администрации Норильска.Парламентарии единогласно утвердили предлагаемые изменения. Окончательное решение будет принято в ходе 17-й сессии городского Совета.