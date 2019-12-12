Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41894

12 декабря 2019, 10:33



Проект этнопарка «Легенды тундры» вновь отправят на всероссийский конкурс.

В категории «Малые города» рассматриваются предложения Железногорска, Зеленогорска, Канска, Лесосибирска и Минусинска. В других категориях участвуют Назарово (проект сквера имени Марины Ладыниной), Дудинка (этнопарк «Легенды тундры»), Заозёрный (городская площадь) и Игарка (общественное пространство «Между вечной мерзлотой и северным сиянием»), сообщило региональное министерство строительства. После оценки архитекторов и общественности проекты рассмотрит краевая комиссия по формированию современной городской среды при правительстве региона. Заседание пройдёт до конца текущего года. Там и будет принято решение об отправке на всероссийский конкурс лучших проектов по благоустройству. Напомним, конкурс проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году его призовой фонд составляет 5 млрд рублей. По итогам конкурса выберут около 80 победителей: 20 – в категории «Исторические поселения», 60 – в категории «Малые города». Исторические поселения получат на реализацию своих проектов в среднем по 50 млн рублей, а малые города – от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения. В прошлом году в число победителей вошел Енисейск с проектом обустройства «Монастырского парка». В этом году шла подготовка проектно-сметной документации, в 2020-м планируется реализовать проект. Добавим, в основе проекта этнопарка «Легенды тундры» от Дудинки - представление культуры и обычаев северян в современных технологических решениях. Наравне с обеспечением жителей столицы Таймыра комфортной городской средой проект в немалой степени нацелен и на привлечение туристов.

Просмотров:178 В минстрое Красноярского края экспертная коллегия рассмотрела заявки от городов и районов региона на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году на конкурс заявилось девять территорий края. В прошлом году их было пять.В категории «Малые города» рассматриваются предложения Железногорска, Зеленогорска, Канска, Лесосибирска и Минусинска. В других категориях участвуют Назарово (проект сквера имени Марины Ладыниной), Дудинка (этнопарк «Легенды тундры»), Заозёрный (городская площадь) и Игарка (общественное пространство «Между вечной мерзлотой и северным сиянием»), сообщило региональное министерство строительства.После оценки архитекторов и общественности проекты рассмотрит краевая комиссия по формированию современной городской среды при правительстве региона. Заседание пройдёт до конца текущего года. Там и будет принято решение об отправке на всероссийский конкурс лучших проектов по благоустройству.Напомним, конкурс проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году его призовой фонд составляет 5 млрд рублей. По итогам конкурса выберут около 80 победителей: 20 – в категории «Исторические поселения», 60 – в категории «Малые города». Исторические поселения получат на реализацию своих проектов в среднем по 50 млн рублей, а малые города – от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.В прошлом году в число победителей вошел Енисейск с проектом обустройства «Монастырского парка». В этом году шла подготовка проектно-сметной документации, в 2020-м планируется реализовать проект.Добавим, в основе проекта этнопарка «Легенды тундры» от Дудинки - представление культуры и обычаев северян в современных технологических решениях. Наравне с обеспечением жителей столицы Таймыра комфортной городской средой проект в немалой степени нацелен и на привлечение туристов.