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12 декабря 2019, 11:08



В Объединённой дирекции заповедников Таймыра подвели итоги научных исследований.

В череде летних полевых работ стоит отметить экспедицию на озеро Аян, в результате которой прошла инвентаризация флоры сосудистых растений, составляется крупномасштабная ландшафтно-экологическая карта участка, проведены фенологические и метеорологические наблюдения, а также исследования по экологии птиц. В заповеднике «Большой Арктический» в рамках многолетнего мониторинга экосистем и изучения закономерностей пространственного распределения птиц тундры исследования проводились на участке «Бухта Медуза» и в его окрестностях. Основное внимание уделялось гусеобразным, ржанкообразным, соколообразным и совам. Аналогичные работы проводились на участке «Нижняя Таймыра» группой местных орнитологов совместно с голландскими коллегами. На северо-востоке Карского моря, в том числе в Североземельском заказнике, в рамках ведения мониторинга популяции белой чайки состоялось авиационное и наземное обследование известных мест гнездования этой редкой птицы. Одной из значимых экспедиций этого сезона стала полевая работа на маршруте Хета - Хатанга. В числе задач экспедиции: установить на диких северных оленей спутниковые ошейники, предоставленные Всемирным фондом природы, для определения мест обитаний этих животных на территориях заповедников «Большой Арктический», «Таймырский», «Путоранский» и заказника «Пуринский». Научно-исследовательские работы выполнялись специалистами заповедников совместно с учёными из Центральносибирского заповедника и Института проблем экологии и эволюции РАН. Сейчас поступают данные с 14 радиомаяков, установленных на 11 взрослых самок и 3 взрослых самцов северных оленей, ведутся наблюдения за миграционными перемещениями животных. Продолжены научно-исследовательские работы по теме исследований в рамках государственного задания «Изучение путоранского снежного барана на территории заповедника «Путоранский» и в его охранной зоне». Изучены необходимые в экологическом мониторинге параметры популяции эндемика и среды его обитания. Сформулированы предложения для разработки стратегии сохранения путоранского снежного барана. Более подробно о научной деятельности «Заповедников Таймыра» можно прочитать на сайте zapovedsever.ru. Фото zapovedsever.ru.

Просмотров:190 Полевые экспедиции в этом году проводились на территории всех заповедников и заказников, находящихся в управлении учреждения, в бассейне реки Хета, на всём протяжении реки Пясины, в окрестностях Норильска, Диксона и Хатанги. Помимо специалистов научного отдела в полевых работах принимали участие сотрудники многих сторонних организаций, в числе которых МГУ им. Ломоносова, профильные научно-исследовательские учреждения страны и некоторые зарубежные институты.В череде летних полевых работ стоит отметить экспедицию на озеро Аян, в результате которой прошла инвентаризация флоры сосудистых растений, составляется крупномасштабная ландшафтно-экологическая карта участка, проведены фенологические и метеорологические наблюдения, а также исследования по экологии птиц.В заповеднике «Большой Арктический» в рамках многолетнего мониторинга экосистем и изучения закономерностей пространственного распределения птиц тундры исследования проводились на участке «Бухта Медуза» и в его окрестностях. Основное внимание уделялось гусеобразным, ржанкообразным, соколообразным и совам. Аналогичные работы проводились на участке «Нижняя Таймыра» группой местных орнитологов совместно с голландскими коллегами. На северо-востоке Карского моря, в том числе в Североземельском заказнике, в рамках ведения мониторинга популяции белой чайки состоялось авиационное и наземное обследование известных мест гнездования этой редкой птицы.Одной из значимых экспедиций этого сезона стала полевая работа на маршруте Хета - Хатанга. В числе задач экспедиции: установить на диких северных оленей спутниковые ошейники, предоставленные Всемирным фондом природы, для определения мест обитаний этих животных на территориях заповедников «Большой Арктический», «Таймырский», «Путоранский» и заказника «Пуринский». Научно-исследовательские работы выполнялись специалистами заповедников совместно с учёными из Центральносибирского заповедника и Института проблем экологии и эволюции РАН. Сейчас поступают данные с 14 радиомаяков, установленных на 11 взрослых самок и 3 взрослых самцов северных оленей, ведутся наблюдения за миграционными перемещениями животных.Продолжены научно-исследовательские работы по теме исследований в рамках государственного задания «Изучение путоранского снежного барана на территории заповедника «Путоранский» и в его охранной зоне». Изучены необходимые в экологическом мониторинге параметры популяции эндемика и среды его обитания. Сформулированы предложения для разработки стратегии сохранения путоранского снежного барана.Более подробно о научной деятельности «Заповедников Таймыра» можно прочитать на сайте zapovedsever.ru.Фото zapovedsever.ru.