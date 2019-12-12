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12 декабря 2019, 13:36



Норильчане почтили память погибших в вооружённом конфликте в Чечне.

По словам заместителя главы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал-лейтенанта запаса ФСБ Фёдора Чередниченко, наш долг - не забывать тех, кто не вернулся из горячих точек: - Прошло уже 25 лет, и мы по-прежнему вспоминаем ребят, которые отдали свои жизни за целостность нашего государства в борьбе с терроризмом. Их отвага стала для всех нас уроком долга и чести. Депутат Норильского городского Совета, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Норильска, председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин: - Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришёл отдать дань уважения нашим парням, многие из которых погибли совсем ещё молодыми. Низкий поклон матерям и отцам, воспитавшим таких сыновей. Вечная память павшим! После торжественных выступлений последовали минута молчания и возложение цветов к монументу. Добавим, что в ходе двух чеченских кампаний погибли 11 норильчан. Сегодня их имена высечены на плитах монумента «Чёрный тюльпан», где также увековечены имена ещё 11 наших земляков, погибших в Афганистане. Фото Ирины Яринской

Просмотров:158 Накануне вечером на митинге у монумента «Чёрный тюльпан» в Комсомольском парке собрались представители городской власти и «Норникеля», сотрудники силовых структур и военного комиссариата, служащие войсковой части и духовенства, члены молодёжных организаций, ветераны боевых действий и их родственники. Они вспомнили россиян, погибших в вооружённых конфликтах, и выразили надежду на то, что подобное больше не повторится.По словам заместителя главы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал-лейтенанта запаса ФСБ Фёдора Чередниченко, наш долг - не забывать тех, кто не вернулся из горячих точек:- Прошло уже 25 лет, и мы по-прежнему вспоминаем ребят, которые отдали свои жизни за целостность нашего государства в борьбе с терроризмом. Их отвага стала для всех нас уроком долга и чести.Депутат Норильского городского Совета, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Норильска, председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин:- Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришёл отдать дань уважения нашим парням, многие из которых погибли совсем ещё молодыми. Низкий поклон матерям и отцам, воспитавшим таких сыновей. Вечная память павшим!После торжественных выступлений последовали минута молчания и возложение цветов к монументу.Добавим, что в ходе двух чеченских кампаний погибли 11 норильчан. Сегодня их имена высечены на плитах монумента «Чёрный тюльпан», где также увековечены имена ещё 11 наших земляков, погибших в Афганистане.Фото Ирины Яринской