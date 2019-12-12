Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41897

12 декабря 2019, 13:41



Север на бересте: сегодня рано утром в Норильск под охраной доставили две новгородские берестяные грамоты.

В одном из берестяных документов говорится о сборе податей, о шкурках песцов, в другой - о сборе Заволоцкого серебра в качестве дани с племён, обитавших в бассейнах рек Северная Двина и Онега. С населения так называемой Завалочской чуди, чей говор русским был абсолютно непонятен, казался странным, отчего и появилось название «чудь». - Большинство географических открытий совершилось благодаря путешествиям в новые земли с целью расширения владений и, соответственно, обогащения, - говорит историк Ольга Рудь. - Освоение нашими пращурами Русского Севера не стало исключением, что и отобразилось прямо или косвенно в доступных к тому времени документах. Грамоты были найдены в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде, которые ведутся там с первой половины прошлого века по сей день. Новгородский музей активно путешествует по стране с выставками, последняя из которых называлась «Дальневосточный десант». С ней новгородцы побывали в Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Хабаровске, в планах - отправиться в Ханты-Мансийск, но так далеко на Север как в Норильск сотрудники музея, по их словам, ещё не забирались. Всего из Новгородского музея-заповедника привезли пять предметов, в том числе фолианты, которые будут представлены в экспозиции «Книга Севера». Новгородские берестяные грамоты с другими экспонатами норильчане увидят и на выставке «Путь на Север: истоки», организованной по программе «Норникеля» «Освоение Севера: тысяча лет успеха» в рамках проекта «Обогатительная фабрика». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:201 Самая древняя береста, прибывшая к нам из Великого Новгорода, датируется XII веком, второй рукописный документ создан в XIV веке, три книги экспозиции изданы в XIX веке. Историк-исследователь Олеся Рудь, заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе и филиалам Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, расскажет норильчанам об исторических документах. В берестяных грамотах, например, говорится об освоении Русского Севера новгородцами - людьми отважными, смелыми и по всем признакам предприимчивыми, коль скоро они отправились в неизведанные края с намерением приумножить своё богатство.В одном из берестяных документов говорится о сборе податей, о шкурках песцов, в другой - о сборе Заволоцкого серебра в качестве дани с племён, обитавших в бассейнах рек Северная Двина и Онега. С населения так называемой Завалочской чуди, чей говор русским был абсолютно непонятен, казался странным, отчего и появилось название «чудь».- Большинство географических открытий совершилось благодаря путешествиям в новые земли с целью расширения владений и, соответственно, обогащения, - говорит историк Ольга Рудь. - Освоение нашими пращурами Русского Севера не стало исключением, что и отобразилось прямо или косвенно в доступных к тому времени документах.Грамоты были найдены в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде, которые ведутся там с первой половины прошлого века по сей день.Новгородский музей активно путешествует по стране с выставками, последняя из которых называлась «Дальневосточный десант». С ней новгородцы побывали в Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Хабаровске, в планах - отправиться в Ханты-Мансийск, но так далеко на Север как в Норильск сотрудники музея, по их словам, ещё не забирались.Всего из Новгородского музея-заповедника привезли пять предметов, в том числе фолианты, которые будут представлены в экспозиции «Книга Севера». Новгородские берестяные грамоты с другими экспонатами норильчане увидят и на выставке «Путь на Север: истоки», организованной по программе «Норникеля» «Освоение Севера: тысяча лет успеха» в рамках проекта «Обогатительная фабрика».Фото Дениса Кожевникова