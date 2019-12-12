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12 декабря 2019, 13:54



В России могут появиться «Города трудовой доблести».

Инициатива была разработана в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы. Звание может быть присвоено городам РФ, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и трудового подвига в тылу, пишет «Интерфакс».

Просмотров:141 Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о готовности законопроекта, согласно которому российским городам будет присваиваться почётное звание «Город трудовой доблести».Инициатива была разработана в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы. Звание может быть присвоено городам РФ, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и трудового подвига в тылу, пишет «Интерфакс».