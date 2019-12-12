Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41899

12 декабря 2019, 14:11



Для пенсионеров, которые получают «Заполярную правду» через управление социальной политики, подписка на 2020 год продляется автоматически.

Фото Марины Андриюк

Просмотров:146 В связи с тем, что с нового года управление социальной политики Норильска из муниципального ведомства переходит в краевое, у наших постоянных подписчиков, получающих «Заполярку» на льготных условиях, возникают вопросы, носит ли теперь подписка заявительный характер. В ответ специалисты соцполитики заверяют: нет. Всё остаётся по-прежнему. Те, кто традиционно получает газету бесплатно, могут рассчитывать на это и в будущем году – подписка продляется автоматически.Фото Марины Андриюк